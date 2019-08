In Albert Ostermaiers Theatermonolog "Zum Sisyphos. Ein Abendmahl" spricht der Wirt sich mal so richtig alles von der Seele. Das Schlimmste für ihn sind – Gäste. Eine Gäste-Beschimpfung also, ganz in der Tradition von Peter Handkes "Publikumsbeschimpfung" aus dem Jahr 1966. Denn: "Kinderpornoklicker, Gotteslästerer, Massentierhalter, Vorstandsvorsitzende, Fernsehköche ..." – mit solchen Gästen ist im Wirtshaus jeglicher Anstand verloren gegangen. Gesprochen wird der Monolog bei den Salzburger Festspielen von "Jedermann"-Darsteller Tobias Moretti. Und wie wird das Publikum reagieren? Judith Heitkamp hat mit Albert Ostermaier gesprochen.

Judith Heitkamp: Erste Frage – gehen Sie gern ins Wirtshaus?

Albert Ostermaier: Ich liebe Wirtshäuser! Ins Wirtshaus ist die Heimat eingeschrieben, in aller Sperrigkeit, in der Mundfaulheit, in der Stimmung, die sich verdichtet und explodieren kann, die Intimität, wie das Essen inszeniert ist, die Bedienung, die Alteingesessenen, die Rituale. Wenn man von Bayern ausgeht, und für Österreich gilt das wahrscheinlich auch, ist das Wirtshaus gleich neben der Kirche der andere, wirklich große, traditionell szenische Ort.

Am Stammtisch also?

Die Wirtschaft, die ich mir für die Gäste-Beschimpfung beim Schreiben vorgestellt habe, ist eine ganz klassische einfache Wirtschaft. Aber das Verhalten der Gäste hat sich natürlich überall verändert, in jeder Kategorie von Gasthaus bis hin zur Event-Gastronomie.

Ich hab Sie gefragt, ob Sie gern ins Wirtshaus gehen, weil Sie ja möglicherweise mit einem Wirt wie dem aus Ihrem Stück rechnen müssen, einem, der nichts schlimmer findet als Gäste. Dieser Wirt ist sehr wütend – warum?

Dieser Wirt hat zwei Utopien. Das schönste Wirtshaus ist das ohne Gäste – aber davon kann der Wirt natürlich nicht leben. Die zweite Utopie ist, dass der Wirt den Tod besiegt. Denn der Tod ist die zweite, unsichtbare Figur in dem Stück. Sisyphos hat den Tod mehrfach ausgetrickst und besiegt – auch mit Schnaps, das kennen wir im Bayerischen vom Brandner Kaspar. Was ihn so wütend macht: Alles wird respektloser, alle Parameter verschieben sich, wie in der Politik, wie bei Trump in Amerika, entsprechend verändern sich auch die Gäste. Alle Grenzen des Anstands werden übertreten. Das Wirtshaus und den Respekt und die Rituale, die der Wirt sich vorstellt, gibt es nicht mehr. Sein Monolog ist nicht nur eine Beschimpfung des Gastes im Sinne der Handkeschen Publikumsbeschimpfung, sondern auch eine Beschimpfung der Politik und auch eine Beschimpfung von sich selbst.

Wenn es auch um Politik geht, bis hin zu Trump – dann waren Sie auch wütend, als Sie das geschrieben haben?

Ja, natürlich hat diese Entwicklung der Politik mich wütend gemacht. Diese Sprache außer Rand und Band, die zur Gewalt führt, diese Verrohung macht mich wütend. Sprache müsste ein Moment der Erkenntnis und der Sinnlichkeit sein und wird stattdessen zu einem Aufruf zu Gewalt und Diskriminierung.

Der Wirt ist auch nicht ohne.

Absolut nicht. Es geht nicht darum, dass die Bösen immer die anderen sind. Natürlich schlägt vieles auch auf ihn zurück, er wird dadurch noch wütender über sich selbst, er wird zu einem Wut-Wirt.

Laut Textvorlage werden teilweise seitenlang nur Schimpfwörter geschrien. Welche Reaktionen wünschen Sie sich heute Abend?

Naja … (lacht) … deswegen haben manche ja auch Angst vor dem Stück – man fühlt sich eigentlich als Zuschauer sicher. Aber das Stück ist natürlich auch ein Spiegel und die Reaktion kann sein, dass die Leute das witzig finden, dass sie das teilen oder dass sie sich dagegen wehren. Auf jeden Fall ist es ein Versuch, das Publikum aus der Passivität zu locken. Es gibt ja andere Teile in dem Stück, die diese Passagen in einen Kontext setzen.