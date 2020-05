"Alarmstufe Rot bis Dunkelrot" für Clubs

Für die Musikszene und die Clubszene ist die Corona-Zeit - wie für viele Kulturbranchen - eine extrem harte Zeit, denn die Clubs sind bundesweit geschlossen. Sie behelfen sich mit Aktionen wie "United We Stream". Aber ein Live-Stream im Netz, mit DJs in menschenleeren Clubs, ist nur ein Notbehelf. Schon vor Corona bangten etliche Clubs um ihre Existenz. Die Pandemie hat das Problem verschärft. Darüber hat Knut Cordsen mit dem bayerischen Bundestagsabgeordneten Erhard Grundl gesprochen. Grundl sitzt für Bündnis 90/Die Grünen im Parlament und macht sich bereits seit einiger Zeit gegen die Verdrängung der Club-Szene stark.

Knut Cordsen: Bevor wir auf die coronabedingten Nöte der Clubs zu sprechen kommen: Sie haben als Mitglied der grünen Bundestagsfraktion im November 2019 einen Antrag eingebracht, der überschrieben war mit "Last Night a DJ Saved My Life – Clubkultur erhalten – Clubs als Kulturorte anerkennen". Was war das Ziel dieses Antrags?

Erhard Grundl: Wir wollten aufmerksam machen auf die fortschreitende Verdrängung der Clubs in den Metropolen, aber auch auf dem gar nicht so flachen Land. Ich nenne als zwei Beispiele den Knaack Club in Berlin, der nach 58 Jahren schließen musste, oder das Bogaloo in Pfarrkirchen in Niederbayern, wo wir wirklich gekämpft haben, damit es erhalten bleibt. Und auch da ist es so gewesen, dass die Clubs verdrängt wurden. Prinzipiell geht es um die heranrückende Bebauung. Da haben die Investoren natürlich kein Interesse, den alteingesessenen Clubs hier Raum zu bieten. Das Ziel war also, die Clubs als Kultur zu definieren, um ihnen dadurch einen Schutz zukommen zu lassen.

Versetzt das Virus Covid19 vielen Clubs jetzt den endgültigen Todesstoß?

Nach den Rückmeldungen kann man das leider nur mit Ja beantworten. Es sind schwierige Verhältnisse für die Clubs. Und jetzt fällt ihnen natürlich jede Art von Einnahme weg, und die meisten von ihnen haben sehr wenig Fleisch auf den Knochen, wirtschaftlich gesehen. Und da ist natürlich jetzt Alarmstufe Rot bis Dunkelrot.

Ich habe eingangs die Spendenaktion "United We Stream" erwähnt, an der sich auch Clubs aus München und Nürnberg beteiligen. Eine Aktion, die ja immerhin dazu geführt hat, dass bisher Gelder in Höhe von etwa einer halben Million Euro eingetrieben werden konnten, aber das dürfte keinen Club retten, oder?

Naja, da muss man sich die laufenden Kosten der Clubs anschauen, die belaufen sich auch bei mittleren Größen auf mehrere zehntausend Euro im Monat. Die Solidarität, die kommt, ist natürlich fantastisch. Die hilft auch, die unmittelbare Existenzbedrohung vielleicht ein bisschen abzufedern. Aber es ist keine Maßnahme, die wirklich den Fortbestand der Clubs sichern kann.

Was mich erstaunt hat: 383.000 Fans haben kürzlich per Live-Stream einen Abend im Berliner "Kater Blau" verfolgt – das sind ja enorme Zahlen. Illustrieren die für Sie auch, wie erhaltenswert der Kulturort Club also solcher ist?

Definitiv. Es gab spöttische Münder, die haben gesagt, das sind dann die ganzen Leute, die nicht in die Clubs reinkommen. Aber Sie haben recht. Es ist natürlich eine wunderbare solidarische Aktion und zeigt wirklich, dass eine Clubkultur für viele Leute zum Kulturleben essentiell dazugehört. Gerade wenn ich an kleinere Clubs denke, sind das die Labore des kulturellen Lebens. Und so was muss unbedingt erhalten bleiben.