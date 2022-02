Alanis Obomsawin: Der andere Blick auf Kanada

Begonnen hat die kanadische Filmemacherin Alanis Obomsawin als Sängerin. In den sechziger Jahren besuchte sie hunderte von Schulen für die Kinder der First Nations, weil sie von den Fehlern im kanadischen Bildungssystem überzeugt war. Dabei entstand der Kontakt zum National Film Board von Kanada. "Die Kinder müssen eine andere Geschichte hören", sagt die 89-jährige.

"Denn in den Internaten und öffentlichen Schulen wurde ihnen beigebracht, dass unsere Leute 'Sauvage', Wilde seien, minderwertig. Deshalb habe ich gesagt: Das ist nicht wahr!" , erklärt sie. "Wir besitzen erst seit 1960 Bürgerrechte in unserem Land", fügt sie hinzu.

Blick auf die eigene Kindheit

In dem Film "People From Where The Sun Rises" blickt die Regisseurin zurück auf ihre eigene Kindheit in Odanak, einem Reservat im Osten Kanadas. Abends lauschten sie beim Schein der Petroleumlampen, wenn die Männer von ihren Abenteuern im Busch erzählten.

Ihr Vater sei Jagdführer gewesen, wie die meisten Männer in der Gemeinschaft. Ihre Geschichten handelten immer von Tieren und wie Tiere sich benehmen. Wie man sich mit ihnen anfreundet. Zuhören und anderen eine Stimme geben – das prägt die Filme von Alanis Obomsawin.

Sie hört zu, wenn ihr die Frauen von Odanak erzählen, wie sie Weidenkörbe in unterschiedlichen Formen flechten. Mit dem Verkauf gelangte das Reservat zu einigem Wohlstand. Bis das Bureau of Indian Affairs das Geschäft übernahm.

"Das war kriminell!"

In ihrem berührenden Film über Richard Cardinal hört sie dem Bruder und den Pflegeeltern eines Jungen zu, der durch 28 Erziehungsheime und Pflegefamilien geschleust wurde, ehe er mit 17 Jahren Selbstmord beging. In Kanada hat inzwischen eine Wahrheits- und Versöhnungskommission die Traumata aufgearbeitet, die aus der Politik resultierten, Kinder der First Nations von ihren Familien zu trennen. Noch letztes Jahr schockierte die Entdeckung von Massengräbern indigener Schülerinnen und Schüler das Land. Aber, sagt Alanis Obomsawin, die Truth and Reconciliation Commission hat viel verändert.

Hunderte von Menschen, die dieses Elend erlebt haben, die ihren Familien weggenommen wurden und unter dem strengen Regiment der Kirche und des Staates lebten, durften ihre Eltern lange Zeit nicht sehen. Das war kriminell, da gäbe es keine Zweifel, erklärt sie. Nun entstehe aber zum ersten Mal sei ein Gefühl der Heilung.

Die Filme von Alanis Obomsawin benennen das Unrecht klar, aber sie zeigen auch die Bemühungen der jungen Generation, an die Überlieferungen der First Nations anzuknüpfen, sie zeigen Humor und Stolz. Das ist die andere Geschichte.