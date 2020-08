"Eine schwere Geburt": Das neue Album von Alanis Morissette

Album mit Tiefgang und dem Anspruch eines Ratgebers

"Alles, was ich scheibe, ist persönlich. Gleichzeitig ist es politisch und wird vom Mikro- zum Makro-Kosmos. Von daher ist jeder Kommentar in Sachen Beziehungen auch einer auf großer Ebene – wie zwischen Nationen und Systemen", meint Alanis Morissette. Entscheidend sei aber, dass die Leute weniger Angst hätten. Als Kind sei ihr eingetrichtert worden, sich von drei Emotionen fernzuhalten: Wut, Trauer, Angst. "Natürlich habe ich die ständig gespürt. Ich denke, wir wären alle wesentlich risikobereiter, wenn wir in unseren Beziehungen mehr Sicherheit spüren würden."

"Such Pretty Forks In The Road" ist ein sanftes Album mit Tiefgang. Eines, das als Ratgeber fungieren will, das praktische Lebenshilfe erteilt und auf Optimismus und Versöhnung setzt. Doch auch die 46-jährige Morissette hat Momente, in denen sie ihre Wut und ihren Ärger nicht vollends kaschieren kann. Sei es im Stück "Reckoning" über ihren Ex-Manager, der fünf Millionen Dollar veruntreut hat – oder in "Reasons I Drink" über altbackene Zustände in der Musikindustrie, die einer dringenden Reform bedürfen, die sie anklagt: "In der Branche regiert nach wie vor das Patriarchat. Nicht mehr so schlimm wie in den 90ern, aber es ist immer noch vorhanden." Die MeToo-Bewegung habe vor allem ein Licht auf die Filmindustrie geworfen, dabei sei das in der Musikindustrie noch ausgeprägter, ärgert sich die Musikerin.

Klare Worte – und eine schallende Ohrfeige für eine Branche, in der es kaum Frauen in Führungspositionen gibt. Da wünscht sich Alanis Morissette genauso schnelle Veränderungen wie in der US-Politik.

