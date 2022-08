Al Pacino nahm wegen seiner Oma die Rolle in "Der Pate" an

Hollywood-Star Al Pacino (82) hatte seiner Oma zuliebe die Rolle des Michael Corleone in dem Kino-Klassiker "Der Pate" angenommen. Regisseur Francis Ford Coppola habe ihn für diesen Part haben wollen, er hätte aber lieber "Sonny" gespielt, erzählte Pacino in einem Interview dem "Münchner Merkur".

Wie Al Pacino zur Rolle des Michael Corleone kam

Da er bei seiner Großmutter aufgewachsen sei, habe er diese angerufen und ihr erzählt, wo er mitspielen solle. Diese habe nur "Oh" gesagt und aufgelegt. Eine halbe Stunde später habe sie zurückgerufen und ihm erklärt, dass sein Großvater in einem Ort namens Corleone geboren sei. "Da wusste ich, dass das Schicksal für mich entschieden hat."

Der Film "Der Pate" kam am 24. August 1972, also vor 50 Jahren, ins Kino. Coppolas Leidenschaft sei der Hauptgrund, warum dieses Jubiläum letztlich gefeiert werde, so Pacino. Er werde nie vergessen, wie er am Anfang des Drehs abends nach Hause habe gehen wollen und Coppola auf einem Grabstein sitzen gesehen habe.

Regisseur Coppola heulte bei Dreharbeiten

"Er hat geheult wie ein Schlosshund. Weil der Produzent ihm nicht erlauben wollte, die Beerdigungsszene aus einem zweiten Winkel zu drehen", erinnert sich Al Pacino. "Da wusste ich: Das kann nur ein großartiger Film werden, wenn sich der Regisseur wegen so etwas die Augen ausweint!"

