Akustische Achterbahnfahrten des Trompeters Ambrose Akinmusire

Jazz, die Kunstform, die vor allem von Afroamerikanern in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geschaffen wurde, hat an Bedeutung und Einfluss verloren. Erst wurde er von modernen Gattungen wie Funk und Soul abgelöst, seit 40 Jahren hat stilistisch vor allem Hiphop das Sagen, was die Widerspiegelung der Erfahrungen junger Afroamerikaner angeht. US-Trompeter Ambrose Akinmusire begegnet diesem Bedeutungsverlust mit einem eigenen, künstlerischen Ansatz – zumindest was seine Schallplattenaufnahmen betrifft. "Im Jazz ist – nicht nur während der Ausbildung – das Solo das Maß aller Dinge", sagt der Trompeter. Die Improvisation stehe generell im Mittelpunkt. "Das ist natürlich großartig, aber ich finde, der nächste Schritt muss nun darin bestehen, die Aufmerksamkeit (des Publikums) zu erlangen, ohne sich in Soli und Improvisationen zu verlieren. Soli und Impros sind schön und gut, aber sie müssen in die Komposition integriert werden, sie dürfen nicht als etwas zusätzliches, anderes verstanden werden."

Jazz als Kunst-Stück

Die Stücke gehen suitenartig ineinander über, leise und laute Passagen wechseln sich ab, so wie ruhige-lyrische Stücke auf nervös-vibrierende Passagen folgen, außerdem erklingt fast jedes Thema auf der neuen Platte nur ein einziges Mal. Das Album als spannendes Konzentrat und akustische Achterbahnfahrt. Akinmusire stellt auf "On The Tender Spot Of Every Calloused Moment" (etwa: "Am zärtlichen Fleck jedes schwieligen Moments") seine Qualitäten als Komponist in den Vordergrund. Mit kammermusikalischem Ensemble kreiert er zeitgenössische Kunstmusik – Jazz als Kunst-Stück, in dem sich Improvisation und Komposition also die Waage halten?

Damit führt der dunkelhäutige Virtuose eine Entwicklungslinie fort, die von schwarzen Jazzheroen wie John Coltrane, Eric Dolphy und Thelonious Monk angestoßen wurde. Ambrose Akinmusire arbeitet kreativ mit dem Mehrspur-Verfahren. Er hat kein Problem, mehrstimmige Bläsersätze einzuspielen, auch wenn das dem vermeintlichen Authentizitätsprinzip, das im orthodoxen Jazz herrscht, widerspricht. Wichtiger sind für ihn die assoziativen Titel der Instrumentalkompositionen.