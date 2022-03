Aktivist und Missionar: Der Augsburger Priester Max Stetter

Max Stetter ist mittlerweile 82 Jahre alt und lebt in Augsburg. Als sogenannter Ruhestandsgeistlicher. Doch umtriebig ist der weitgereiste Priester noch immer. Bis heute engagiert er sich für Reformen in der katholischen Kirche.

Aufgewachsen ist er in einem Dorf nahe Augsburg, dort war er als Jugendlicher Ministrant. Sein damaliger Pfarrer kam auf die Idee, dass er ins Seminar gehen könnte, um Priester zu werden. Stetters erster Gedanke damals: "Ich mache die mittlere Reife und dann haue ich ab."

Abgehauen ist er dann tatsächlich. Aber erst später – nachdem er doch Priester geworden war. "Ich bin mit einem Frachtschiff nach Afrika, sechs Wochen war ich damals unterwegs. Das Interessante für mich während dieser sechs Wochen auf dem Wasser war zu spüren: Du bist jetzt dann auf einem anderen Erdteil, du bist in einer anderen Kultur."

Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden

Seine Mission: Die Bilder der Vergangenheit zu korrigieren, in denen der Missionar mit dem Kolonialismus gleichgesetzt wird. Er gründet in der Industriestadt Thika im Nordosten Nairobis eine Pfarrei. Keine hierarchische Kirche soll es sein, sondern ein Miteinander. Dazu baut er eine sogenannte kleine christliche Gemeinschaften auf.

"Das war das Spannende und das Interessante, dass es nicht nur um Frömmigkeit geht. Sondern darum, den Menschen zuzuhören. Zu sehen: Was bewegt und beschäftigt die Menschen." Max Stetter

Diese kleinen christlichen Gemeinschaften haben für Max Stetter etwas Urbiblisches: "Das ist nicht eine hierarchische Bewegung von oben nach unten, wie wir sie heute oft in der Kirche erfahren. Sondern der Priester ist mittendrin."

Christsein hat für den 82-Jährigen seit jeher mit Gerechtigkeit und Frieden zu tun. Auch Glaube und Politik gehören für ihn zusammen. Während seiner Zeit in Afrika hat er viel Ungerechtigkeit erlebt. "Wir hatten ganz in der Nähe der Siedlung diese Chemiefabrik Kel Chemicals. Die Kinder wurden krank, die Leute wurden krank, man hat sich beklagt. Diese Themen kamen dann in unseren kleinen christlichen Gemeinschaften alle zur Sprache. Es gab damals auch einen Spruch: 'shauri yamungo', das heißt in Suaheli: Das ist Gottes Wille. Dass wir arm sind, dass wir ausgebeutet sind. Und mein Anliegen war es, in diesen Workshops immer wieder zu reflektieren und zu zeigen: Das ist nicht 'shauri yamungo', das ist nicht Gottes Wille, da kann man was tun."

Proteste vor der Chemiefabrik

Max Stetter und seine Pfarreimitglieder wurden aktiv: Sie gingen zum Bürgermeister und zum Landrat, doch die Antwort war: "Da können wir nichts machen. Im Pfarrgemeinderat war dann die Überlegung: 'Was machen wir jetzt?' Wir könnten eine Demo machen. Und an einem Tag, an dem die Schicht gerade zu Ende ging, haben wir uns aufgestellt mit Schildern und protestiert. Und dann kam natürlich sofort die Polizei, die uns mitgenommen hat. Und zum Glück hat ein Politiker Kaution bezahlt, sonst wären wir eingesperrt worden."

Pfarrer-Initiative: Einsatz für Reformen in der Kirche

Max Stetter engagiert sich immer noch. Allerdings im Netz und nicht auf der Straße. Auf Facebook setzt er sich für Reformen in der katholischen Kirche ein.

"Ich habe Freunde, die wurden suspendiert, weil sie über Frauenordination nachgedacht haben, über die Form, wie Sexualität in der Kirche behandelt wird. Und ein Freund, der Ire ist, ist deswegen seit zehn Jahren suspendiert. Und er sagt heute: ‚Moment mal, das sind Themen, die heute Bischöfe bewegen.‘ Ich bin froh, dass heute das zum Thema wird. Dass Kirche sich wandeln muss." Max Stetter

Auch wenn der Wandel langsam geschieht. Die Hoffnung gibt er nicht auf. Und arbeitet weiterhin mit. An einer weltoffenen Kirche, die sich für Gerechtigkeit und Frieden einsetzt.

