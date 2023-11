Aktionstag "#kulturgibt" forderte starke Zeichen für Kultur

Die Idee für den Aktionstag am Samstag hatte die "Initiative für die Kultur in Deutschland". Der Verein setzt sich für eine unabhängige Kunst, Diversität und ein demokratisches Gemeinwesen ein. Zweite Vorsitzende ist die in Nürnberg ansässige Dramaturgin Maren Zimmermann. Auch das Deutsche Museum und das Tanzhaus beteiligen sich. In Nürnberg macht außerdem eine zentrale Projektion am Turm des Königstors auf die Belange von Kunst und Kultur aufmerksam. Veranstalter und Städte wollen an diesem Tag zeigen, wie vielfältig das Kulturangebot in Deutschland ist.

Bessere Rahmenbedingungen gefordert

Zugleich fordern sie bessere Rahmenbedingungen. Denn die Etats sind kleiner geworden und die Herausforderungen größer, so Maren Zimmermann. "Kultur muss gefördert werden, sonst können sehr viele Institutionen zu machen und wir stellen fest, dass jetzt in den Haushaltsdebatten wieder sehr stark Kultur in Frage gestellt wird. Wir wollen ein Zeichen setzen dafür, wie viele wir sind, wie vielfältig wir sind und wie wichtig wir sind."

Aktionen finden online und offline statt

Dabei ist auch das Künstlerhaus in Nürnberg: Ein Ort für kreative Experimente. Künstlerinnen und Künstler aller Sparten kommen hier zusammen und arbeiten an Projekten. Es finden Konzerte, Partys, Ausstellungen, Lesungen, Tanz, Theater und Film statt. Während der Pandemie war auch hier der Betrieb eingeschränkt, jetzt kommen wieder Besucher wie gerade zur linken Literaturmesse.

Kultur kann Orientierung geben

Die Leiterin des Hauses, Anna Schwarm wollte den Aktionstag nutzen, um zu zeigen wie wichtig Kultur ist. "Ich glaube in Zeiten wie wir sie gerade erleben, wo die Menschen manchmal nicht wissen, in welche Richtung wollen sie politisch, wo gehen wir gesellschaftlich hin, wo driften wir hin, da ist es umso wichtiger Anlaufpunkte zu haben, wo man sich orientieren kann." In den Werkstätten konnten Interessierte nicht nur Kultur konsumieren, sondern selbst aktiv werden.