Aktion zur Berlinale: Mehr Wikipedia-Einträge für Filmfrauen

Pünktlich zur Berlinale sollen mehr Frauen aus der Filmbranche einen eigenen Eintrag in der deutschsprachigen Ausgabe von Wikipedia bekommen – und damit digital sichtbarer werden. Die Beiträge sollen unter anderem bei einer dreitägigen Schreibwerkstatt in Berlin entstehen, die am Freitag beginnt. Der sogenannte Edit-a-thon ist offen für jeden und kostenlos. "Bei Wikipedia gibt es in vielen Bereichen einen Frauenmangel, auch bei den Einträgen über Filmschaffende", sagte die Mitinitiatorin und langjährige Wikipedia-Autorin Elke Koepping vom Wikipedia-Projekt WomenEdit.

Von den rund 890.000 Biografien in der deutschsprachigen Wikipedia seien gerade einmal 17,3 Prozent über Frauen, sagte Koepping. Bei den etwa 77.000 Biografien über Filmschaffende seien es ungefähr 35 Prozent. Defizite gibt es demnach vor allem bei den Berufen hinter der Kamera, wie Regisseurinnen, Kamerafrauen und Drehbuchautorinnen.

Weiblichen Kreativen fehlt oft ein Wikipedia-Eintrag

Wikipedia sei oft eine der ersten Anlaufstellen bei der Suche nach Informationen, hieß es von Wikimedia Deutschland, einem Förderverein für die Ehrenamtlichen, die sich etwa an Wikipedia beteiligen. Finden sich im Netz keine schnell und leicht verfügbaren Informationen, würden weibliche Kreative oftmals übersehen.

"Wir haben Listen von Namen, die noch fehlen. Bei dem Edit-a-thon jetzt nehmen wir uns die Namen weiblicher Filmschaffender auf der Berlinale vor und schauen: Zu wem finden wir Material? Dann schreiben wir über diejenigen einen Artikel", sagte Koepping. Zudem sei eine Fotografin auf dem Festival unterwegs, um Fotos der Frauen zu machen.

Bereits seit Dezember haben Autorinnen und Autoren nach Angaben von Koepping Artikel zu den Berlinale-Wettbewerbsfilmen und – wenn nicht vorhanden – ihren Regisseurinnen oder Regisseuren geschrieben. Es fehlten aber zum Beispiel noch Wikipedia-Einträge zu Mitgliedern der Jurys, zu Leiterinnen der Sektionen und zu Schauspielerinnen.

Kostenlose Experten-Hilfe beim Edit-a-thon

Wikipedia-Einträge kann jeder erstellen und in der Regel auch bearbeiten. Die Beiträge müssen allerdings bestimmte Anforderungen zu Quellen erfüllen, sonst werden sie meist schnell gelöscht. Es gibt Autorinnen und Autoren, die regelmäßig für die Online-Enzyklopädie schreiben. Das Ganze erfolgt ohne Bezahlung.

Bei dem Edit-a-thon zeigen erfahrene Wikipedia-Autorinnen Interessierten kostenlos, wie das Editieren geht und wie man neue Artikel anlegt. Durch die Aktion sollen auch mehr Frauen als langfristige Autorinnen gewonnen werden. Im Jahr 2020 betrug der Anteil der weiblichen Profile laut Wikimedia Deutschland weltweit geschätzt 15 Prozent.

Mit Informationen der dpa