40 Tage auf Lügen verzichten in der Fastenzeit - geht das?

Immer in der Fastenzeit - zwischen Aschermittwoch und Ostern - ruft die evangelische Kirche zu einer Fastenaktion auf. Das Motto in diesem Jahr "7 Wochen ohne Lügen". Eine Herausforderung, denn irgendwie gehört das Mogeln und Schummeln zum Alltag. Forscher aus Mexiko, Finnland und Großbritannien behaupten in einer Studie sogar: Ohne Flunkerei und Täuschung könnten Gesellschaften nicht funktionieren.

Der Geschäftsführer der "7 Wochen Ohne"-Aktion, Arnd Brummer, erklärt das diesjährige Motto so:

"Wir wollen gemeinsam danach suchen, was die Wahrheit eigentlich ist und wie wir sie erkennen. Wir werden versuchen, uns selbst nicht zu belügen und mit anderen ehrlich zu sein. Wir sollten auch über Wahrhaftigkeit nachdenken. Und darüber, wann man für die Wahrheit streiten muss." Arnd Brummer

Kann der Klick auf "Gefällt mir" eine Lüge sein?

Die Debatten um "Fake News" und "Lügenpresse"-Rufe seien nicht der entscheidende Anstoß gewesen, sagt Arnd Brummer. Es solle jedoch "um den alltäglichen Umgang mit Wahrnehmung und Wahrhaftigkeit" gehen. Dazu gehöre natürlich auch die politische und mediale Ebene, aber auch der ganz private Bereich. Ist es zum Beispiel eine Lüge, wenn man "Gefällt mir" im sozialen Netzwerk unter dem Foto einer Freundin klickt, das man in Wahrheit ziemlich hässlich findet?

Psychologin: Lügen hat durchaus Sinn

Eine Einladung, die nicht ernst gemeint ist, kleine Notlügen, um durch den Tag zu kommen - aber auch die roten Ohren, wenn man sich ertappt fühlt: Psychologen gehen davon aus, dass jeder Mensch am Tag mehrmals lügt. Aus psychologischer Sicht hat das Lügen durchaus Sinn, sagt Angelika Schlüter, die in der evangelischen Beratungsstelle in Augsburg als Psychologin arbeitet:

"Es kann die Funktion haben, Stress zu regulieren und zu reduzieren. Zum Beispiel bei Kindern und Jugendlichen, die die Sorge haben, dass sie Ärger mit ihren Eltern oder Lehrern bekommen könnten. Da kann ihnen eine Lüge helfen, die Angst runterzubringen." Angelika Schlüter

Lügen haben unterschiedliche Facetten

Lügen zu können, ist ein wichtiger Schritt für Kinder, sagen Entwicklungspsychologen. Denn dann haben kleine Kinder gelernt, zwischen Phantasie und Wirklichkeit zu unterscheiden. Lügen haben unterschiedliche Facetten: Eine bewusste Falschaussage, die jemanden Schaden zufügt, ist etwas anderes als eine Notlüge oder eine Höflichkeitsfloskel, die nicht erst gemeint ist. Dennoch gilt es als gesellschaftlicher Konsens, dass das Lügen irgendwie nicht in Ordnung ist.

Mit der Fastenaktion "Mal ehrlich! 7 Wochen ohne Lügen" will die evangelische Kirche zum Nachdenken anregen - darüber, wie oft kleine oder große Lügen im Alltag vorkommen. Aber auch: Was es bedeutet, nicht zu lügen und gnadenlos ehrlich zu sein. Ist es immer sinnvoll, die Wahrheit zu sagen oder gibt es auch Situationen, in denen eine Notlüge gerechtfertigt ist?