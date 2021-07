Akademie "im Gerede": Wie undemokratisch ist die Corona-Politik?

Viele sehnten sich in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste nach etwas mehr öffentlicher Aufmerksamkeit, galt der so traditionsreiche wie vornehme Debattierclub mit Sitz in der Münchner Residenz doch als überaltert und viel zu schwerfällig. Doch als es dann im vergangenen Mai tatsächlich viele Schlagzeilen gab, war das "Gerede", wie es Präsident Winfried Nerdinger auf der Jahrestagung am Donnerstagabend bezeichnete, nicht gerade schmeichelhaft. Er hatte die Corona-Politik in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" massiv in Frage gestellt, von Angstmacherei gesprochen und die hoch umstrittene satirische Schauspieler-Aktion #allesdichtmachen gelobt.

Rückendeckung von Heribert Prantl

Das verärgerte zwanzig Akademie-Mitglieder derart, dass sie sich damals mit einem Offenen Brief in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" zu Wort meldeten. Dort stuften sie Nerdingers Einlassungen als "pseudomoralische Erregung" ein, die sie für "platt und pathetisch" hielten. Sechs Unterzeichner traten in der Folge aus der Akademie aus, darunter die Autoren Albert Ostermaier, Dagmar Leupold und Friedrich Ani. Der prominente Künstler Georg Baselitz wiederum verließ die Akademie Ende Mai, weil er den Protest der Nerdinger-Kritiker als "Denunziation" empfand und mit ihnen nicht länger "unter einem Dach" organisiert sein wollte. Kein Wunder, dass diese Vorgänge die Jahrestagung der Akademie dominierten. Nerdinger beharrte darauf, dass er das Recht habe, für die Akademie Stellung zu beziehen im Streit um die Corona-Politik: "Die Akademie ist kein Veranstaltungs- oder Ausstellungsverein, sondern gemäß der Schellingschen Gründungsurkunde eine freie Kunstgesellschaft, ein Ort der freien Auseinandersetzung und der gesellschaftlichen Vermittlung von Kunst."

Rückendeckung bekam Nerdinger vom Festredner, dem bekannten Journalisten und Juristen Heribert Prantl, der dessen aufsehenerregendes Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" nicht sehr überraschend lobte, war er dort doch jahrzehntelang Leiter des Ressorts Innenpolitik: "Nerdinger hat so pointiert formuliert, wie ich es in meinen Kommentaren und Kolumnen auch gerne tue."

Solche Äußerungen dürften die Kritiker von Nerdinger im Rahmen der Festveranstaltung nicht gerade gern gehört haben. Überhaupt kreiste die gesamte Jahrestagung um die Pandemiebekämpfung und die damit verbundenen Einschränkungen für die Kultur - und da sparte Prantl, der gern in den Tonfall eines Predigers und Mahners verfällt, nicht mit heftiger Regierungsschelte: "Es gilt heute die Freiheit unter Gefahr des Corona-Virus zu verteidigen. Die Verteidigung besteht darin, die Grundrechte zu schützen, davor, dass die Maßnahmen gegen das Virus von den Grundrechten nur noch die Hülle übrig lassen."