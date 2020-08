"Für deutsche Designer ist der Weißraum was Heiliges"

„Für deutsche Designer ist der Weißraum etwas Heiliges“

Noch ein Beispiel: Für uns in Europa und Deutschland ist der Begriff „Weißraum“ etwas Heiliges, gerade im Design. Weniger ist mehr. Bei denen ist das total anders.

Die Studierenden sagen mir: Wenn ich mit Weißraum arbeite, dann habe ich nicht viel gemacht. Dann ist es nicht gestaltet und der Kunde wird dafür nicht bezahlen! Sie kommen aus Kulturen, in denen Ornamente und Farben eine große Rolle spielen. Alles soll groß sein und möglichst bunt, mit deckenden Farben und insgesamt sehr laut. Bei uns ist es das Gegenteil. Diese unterschiedlichen Werte und Vorstellungen versuchen wir uns klar zu machen.

Sie selbst sind heute 63 Jahre alt. Sie sind, ich habe es erwähnt, Professor, und Sie entwerfen als Typograf Piktogramme für die Berliner Verkehrsbetriebe oder für die Deutsche Bahn. Sie haben sogar in den 1990er-Jahren im Auftrag der Bundesregierung den Bundesadler redesignt. Mit anderen Worten: Sie haben es geschafft. Mit Ihrer Akademie wollen Sie ja ähnliches anderen jungen Designern ermöglichen. Was sind denn die Aufnahmebedingungen Ihrer Akademie? Was muss man mitbringen, um in die Klasse von zwölf bis 18 Teilnehmern aufgenommen zu werden?

Normalerweise verlangen wir von den Bewerbern als Eignungstest eine Mappe, die bestimmte Arbeiten aus einem festgelegten Zeitraum enthält – also nicht nur Zeichnungen, sondern Fotografien, Collagen, typographische Arbeiten.

Wer flüchtet, nimmt seine Mappe nicht mit

Die meisten Geflüchteten haben aber keine Mappen mitgebracht, die haben nur noch ein paar Bilder auf ihren iPhones. Bei uns machen sie also ihren Eignungstest, indem wir ihnen ein paar Aufgaben stellen. Etwa: Welche Farbe beschreibt am besten, wie Du dich heute fühlst? Oder: Welche Stimmung vermittelt ein bestimmtes Bild? Also ganz anders, als es im Orient der Fall ist. Da stellt man irgendwas auf den Tisch und sagt: Zeichne, was du siehst. Und am Ende sage ich dir, ob Du es gut gemacht hast oder nicht.

Wir wollten in der Tat versuchen, an der Wahrnehmung der Studierenden teilzuhaben, von ihrer Neugier etwas mitzubekommen. Und wir wollten auch erfahren, wie tief das Interesse an unserem Studiengang ist.

Zudem nehmen wir nur Studierende, die irgendwo im Ausland mal ein Studium angefangen haben oder zumindest eingeschrieben waren, egal in welchem Semester. Es geht darum, diesen Leuten eine Chance zu geben, ihre Arbeit fortzusetzen. Aber diesmal mit anderen Mitteln und anderer Methodik.