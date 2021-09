Akademie für Fernsehen nominiert sechs BR-Produktionen

Nominiert wurde außerdem Janina Fautz für ihre Hauptrolle in der MDR/ARD Degeto/BR Produktion "Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution". Fautz spielt eine 19-jährige DDR-Bürgerin, die in einer systemkonformen Familie aufwächst. Als sie einen jungen Mann kennenlernt , der in der Umweltschutz-Bewegung aktiv ist, wendet sich für sie das Blatt.

Dalila Abdallah ist für ihre Nebenrolle in "Herren" (BR/ARTE) im Rennen.

Regisseurin Pia Strietmann wird für ihre Arbeit am BR/WDR-Tatort "In der Familie II" gewürdigt.

Die Mini-Serie "Oktoberfest 1900" (BR/ARD Degeto/MDR/WDR) ist jeweils in den Kategorien für Szenenbild und VFX/Animation nominiert.

Die Preise der Deutschen Akademie für Fernsehen werden nicht von einer Jury verliehen, sondern die rund 800 Mitglieder der Akademie, kreative Film- und Fernsehschaffende aller Gewerke, stimmen intern über die insgesamt 21 Gewinnerinnen und Gewinner in ihren Reihen ab. Die Preisverleihung findet am 13. November 2021 in Berlin statt.