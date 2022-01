Akademie der Bildenden Künste bekommt erstmals eine Präsidentin

Erstmals in ihrer über zweihundertjährigen Geschichte steht der Akademie der Bildenden Künste München eine Frau vor: Die Professorin Karen Pontoppidan wurde zur neuen Präsidentin gewählt. Ab 1. April löst sie Dieter Rehm ab, der seit 2010 die Geschicke der Akademie leitete.

Pontoppidan ist Professorin für Schmuck und Gerät, sie wurde 2015 an die Akademie berufen und war von 2016 bis 2020 bereits als Vizepräsidentin tätig. Arbeiten von ihr waren zuletzt in der Ausstellung "The One Woman Group Exhibition" in der Villa Stuck zu sehen.

Die 53- Jährige wurde in Dänemark geboren, die Akademie selbst bezeichnet sie als eine der renommiertesten Schmuckkünstlerinnen ihrer Generation. Sie steht nun einer der bedeutendsten und ältesten Kunsthochschulen Deutschlands vor. Die Bestellung zur Präsidentin erfolgt demnächst durch den bayerischen Staatsminister für Wissenschaft und Kunst.