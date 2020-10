Ahnungslos und unsicher: "Lost" ist das Jugendwort des Jahres

Der Begriff "Hurensohn" wurde übrigens "trotz zahlreicher Einreichungen" nicht zugelassen: "Wir wissen, dass dieses Wort durchaus auch im jugendlichen Sprachgebrauch und zum Teil auch sarkastisch verwendet wird. Jedoch sehen wir uns in der Verantwortung, die Verbreitung von diskriminierenden Wörtern nicht zu unterstützen. Da wir aber ein umfassendes Bild über die Jugendsprache vermitteln wollen, nehmen wir das Wort 'Hurensohn’ mit in die aktuelle Ausgabe unseres Buches ‚100% Jugendsprache’ auf", so die Langenscheidt-Redaktion.

"Köftespieß" und "Sauftag" unter Top Ten

Zu den Top Ten gehörten außer "lost" auf Platz 2 "cringe" für Fremdschämen und unangenehme, peinliche Gefühle. "Wild" bzw. "Wyld" für heftig und krass, "Schabernack" als sarkastische Bemerkung, um eine Unterhaltung oder ein Thema jäh zu beenden, "Mittwoch", als stehender Begriff im Ausdruck "Es ist Mittwoch, meine Kerle", "Sauftag" für ein geplantes Besäufnis, "no front" als Hinweis darauf, dass etwas nicht als verletzend oder beleidigend aufgefasst wird. Außerdem waren "Köftespieß" im Rennen (den Fans von Rapper Xatar bekannt), sowie "Digga/Diggah" als Umschreibung für Kumpel und "Mashallah" als lobendes Kompliment.