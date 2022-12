"Aftersun": Starke Erinnerungen einer Tochter an den Vater

Die Tochter aber will er beschützen, vor dem Rauchen, vor Sonnenbrand, vor Alkohol und bösen Buben, er ist ein durch und durch verantwortungsvoller Vater, der alles für die Sicherheit und Gesundheit seiner Tochter tut.

Starke Bildsprache

Doch wie jemanden auf dem Weg in ein glückliches, selbstbestimmtes Leben begleiten, wenn es einem selbst nicht gelingt? Für diese Ambivalenzen findet Regisseurin Charlotte Wells starke Bilder. Einmal sieht man den jungen Vater im Hinterzimmer eines Teppichhändlers, wie er einen viel zu teuren Teppich kauft und sich auf ihn legt. Aber es ist kein fliegender Teppich. Und auch die Paraglider, die die beiden immer wieder am Himmel beobachten, wie sie so lustig über den Himmel tanzen wie die Schirmchen einer Pusteblume: Vollführen sie nicht auch einen Tanz, der letztlich immer abwärts geht?

"Aftersun" ist ein bemerkenswerter Film, vor allem auch in seinen erzählerischen Mitteln: Selten war ein Film, in dem es nicht um Sex geht, so körperlich. Da wird eingecremt, in Schlamm gebadet, geküsst, gestreichelt, angestupst, getanzt. Und dann die Filmerei: Immer wieder drehen die beiden kurze Videos von sich, sie halten den Moment fest, kreieren Erinnerungsmaterial, als wüssten sie, dass ihre gemeinsamen Momente bald nur noch Erinnerung sein werden. Schlaglichtartig zerschneiden Tanzszenen aus einer Disko das Geschehen immer wieder, Vor- und Rückblenden in einem. Man sieht den Vater, wie er sich fast krampfhaft freizutanzen versucht, auch die erwachsene Sophie taucht da plötzlich auf. Aber Sophie tanzt nicht.

Wer Filme wegen ihrer Handlung oder wegen spektakulärer Bilder mag, für den ist "Aftersun" vielleicht nichts. Aber wer bereit ist, sich emotional auf die Figuren einzulassen, den wird dieser Film umhauen.