Afrobeat-Legende Tony Allen gestorben

Der Schlagzeuger und Mitbegründer des Afrobeat Tony Allen ist tot. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Allens Manager Eric Trosset berichtete, starb Allen am Donnerstag in Paris im Alter von 79 Jahren. "Er war völlig gesund, das kam ganz plötzlich", sagte Trosset.

Drummer von Fela Kuti

Tony Allen wurde 1940 in Lagos in Nigeria geboren. Mit achtzehn brauchte er sich das Schlagzeugspielen selber bei. In den 60er- und 70er-Jahren war Tony Allen der Drummer von Fela Kuti. Die beiden verbanden den Funk mit Jazz und nigerianischen Trommelrhythmen zum Afrobeat, einer der wichtigsten Strömungen der afrikanischen Musik im 20. Jahrhundert.

Nach rund 40 Alben und 26 Jahren Zusammenarbeit trennten sich die Wege von Tony Allen und Fela Kuti. Vier Drummer mussten Allens Schlagzeugspiel ersetzen, so intensiv war es. Tony Allen spielte danach in Projekten wie The Good, The Bad and The Queen von Damon Albarn, dem ehemaligen Bandleader von Blur.