Afrikanische Rhythmik, britische Elektronik: Nihiloxicas Debüt

Ziemlich unspektakulär beginnen die Tracks von Nihiloxica auf ihrem Debütalbum: Die afrikanischen Trommeln klöppeln eher, als dass sie wummern, während analoge Synthesizer dezente Metall-Sounds beisteuern. Die Magie der Tracks entfaltet sich erst, wenn man länger zuhört. Dann verschieben sich allmählich Frequenzen und Rhythmen und zwischendurch scheint es in der Musik plötzlich eine Art "Sesam öffne dich!" zu geben.

Musizieren auf Augenhöhe

Anders als bei vielen elektronischen Produktionen, bei denen Ethno-Elemente via Samples als exotische Dekoration verwendet werden, musizieren bei Nihiloxica afrikanische und europäische Musiker auf Augenhöhe. Begonnen hat alles mit der Zusammenarbeit des Nyege Nyege Festivals und des Nilotika Cultural Ensembles. Dieses Ensemble will Jugendlichen in der Beschäftigung mit ihrer eigenen Trommelkultur eine Perspektive eröffnen. 2017 kamen als Festival-Projekt der Jazz-Schlagzeuger und Produzent Spooky-J und der Synthesizer-Spezialist und Tontechniker PQ nach Kampala, um mit den Trommlern Aufnahmen zu machen.

Aus dem einmaligen Projekt, dessen erste Aufnahmen in Uganda noch auf Kassette veröffentlicht wurden, wurde inzwischen eine feste, international anerkannte Band. Drei Europatourneen hat Nihiloxica mittlerweile absolviert – und zwei in Kampala aufgenommene EPs wurden nicht nur auf dem lokalen Kassetten-Markt, sondern auch international veröffentlicht. Für das Debütalbum kommen die Perkussionisten Spyda MC, Prince, Isa und Jally im September 2019 nach Großbritannien. Auf die Studioaufnahmen stimmen sie sich mit einem Auftritt als Vorband von Englands Electro-Ikone Aphex Twin ein. Die Stücke beruhen alle auf traditionellen Rhythmen aus Uganda, auf die Spooky-J und PQ dann mit ihren musikalischen Mitteln reagieren.

Düstere Elektro-Sounds und archaische Rhythmik

Von der eher Techno-inspirierten Anmutung früherer Aufnahmen haben sich Nihiloxica inzwischen weit entfernt. "Kaloli" – benannt nach dem heimlichen Nationalvogel Ugandas, dem Marabu, hat über weite Strecken Trance-Qualitäten, erinnert an Minimal Music und fasziniert durch düstere Elektro-Sounds und archaische Rhythmik. Das belgische Label Crammed Discs hat mit "Kaloli" von Nihiloxica einen weiteren Meilenstein in Sachen Afro-Electro-Fusion in seinem Programm.

Kaloli von Nihiloxica ist bei Crammed Discs erschienen.