Africa Festival in Würzburg: Initiator vom Andrang überwältigt

Sonne, wolkenloser Himmel, 27 Grad – also gewissermaßen perfektes Festivalwetter. Das findet auch der Initiator des Africa Festivals in Würzburg. Dort ist am Pfingstmontag das viertägige Festival für afrikanische Musik und Kultur zu Ende gegangen. Im Mittelpunkt standen das Land Südafrika und Frauenpower.

Bilanz: 50.000 Menschen beim Festival auf den Mainwiesen

Über 50.000 Besucherinnen und Besucher waren beim diesjährigen Africa Festival vertreten, heißt es von Festival-Initiator Stefan Oschmann. "Nach den schwierigen Corona-Jahren sind wir alle glücklich – wir sind überwältigt von dem großen Andrang", sagte er im Gespräch mit BR24.

Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr kamen zum Africa Festival laut Organisatoren noch etwa 28.000 zahlende Gäste. Programm und Gelände waren aber wegen Corona umstrukturiert und kleiner geplant worden. In besten Zeiten kamen zum Festival über 100.000 Gäste nach Würzburg.

Frauen im Fokus des Africa Festivals 2023

Musikalisch war dieses 34. Africa Festival von Frauenpower geprägt: Bei zwölf der 17 Bands standen Frontfrauen am Mikrofon: beispielsweise Thabilé oder Nomfusi aus Südafrika oder am Pfingstmontag Senny Camara aus dem Senegal mit einem Konzert auf der offenen Bühne. Das Highlight waren für viele am Sonntagabend zwei Künstler: Lokua Kanza aus dem Kongo und Faada Freddy aus dem Senegal. Beide sind inzwischen bekannte Gesichter in Würzburg.

"Schönstes Festival dieser Art in Europa"

Zum umfangreichen Rahmenprogramm des Festivals gehörten die Offene Bühne, Filmvorführungen, Trommelworkshops, ein afrikanischer Basar und eine Modenschau mit der senegalesischen Modemacherin Madame Rama. Erstmals nach Corona gab es auch wieder einen großen Spielbereich und umfassendes Programm für Kinder. Ali Gadjaga, ein senegalesischer Händler, der in Regensburg lebt, kommt seit über 20 Jahren nach Würzburg. "Ich komm viel rum, aber das Africa Festival ist nach wie vor das größte und auch von der Atmosphäre her schönste Festival dieser Art in Europa", sagt er.