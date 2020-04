Wie eine afghanische Künstlerin zeitgemäße Glasfenster malt

Mahbuba Maqsoodi sitzt in ihrem Atelier im Münchner Stadtteil Hasenbergl. Immer wieder fährt sie sich mit den Fingern durch die langen grauen Haare, schwingt auf ihrem Drehstuhl hin und her, erhebt die Hände. Das Stillsitzen fällt ihr sichtlich schwer. "Dezent kann ich nicht", sagt sie: "Ich bin viel!" Und das will raus.

Entfaltung und Exil

An ihre frühen Jahre in Afghanistan erinnert sie sich gern. Der Zugang ist sinnlich, sie erzählt von Gerüchen und Farben, von Licht und Landschaft und vor allem der Familie. "Ich hatte eine sehr harmonische Kindheit, sehr liebevoll, respektvoll und aufmerksam", so Maqsoodi. "Zuhause gab es keine Gewalt, weder sprachlich noch körperlich. Ich habe daher eine sehr gelassene Lebenseinstellung, ein tiefes Vertrauen zu mir selbst. Negative Gedanken kommen mir eigentlich nie."

Bereits mit 16 Jahren beginnt Maqsoodi schulbegleitend eine Ausbildung zur Miniaturmalerin. Später studiert sie Chemie und Biologie, arbeitet an einem Mädchengymnasium, engagiert sich für Frauenrechte. Gemeinsam mit ihrem Mann geht die junge Frau schließlich mit einem Stipendium nach Russland, studiert Kunstgeschichte im damaligen Leningrad, promoviert, bekommt Kinder. Im Ausland studieren – das bedeutet für sie Entfaltung. Doch aus der Entfaltung wird plötzlich: Exil. In Afghanistan bricht der Bürgerkrieg aus. Für eine politisch engagierte Künstlerin, die in Russland studiert hat, wäre die Rückkehr gleichbedeutend mit dem sicheren Tod.

Von der Miniaturmalerei zu riesigen Glasfenstern

Zuflucht findet die die Familie schließlich in München. Seit 1994 lebt Maqsoodi in der Bayerischen Landeshauptstadt. Sich hier als Künstlerin zu etablieren, sei nicht leicht gewesen, erzählt sie rückblickend. Doch Mahbuba Maqsoodi setzt sich durch, spezialisiert sich auf Glasmalerei. Für die Mayer‘sche Hofkunstanstalt führt sie riesige Aufträge aus, manche ihrer Arbeiten in den USA gehören zu den größten Glasfenstern der Welt.

Ihre Leidenschaft für das Medium Glas habe vor allem mit dessen Lichtwirkung zu tun, erzählt die Künstlerin. "Alle anderen Medien nehmen das Licht auf oder reflektieren es. Das Glas lässt es dagegen durch. Und weil sich das Licht ständig ändert, wird auch das Glasbild lebendig, ist im Fluss, eine ständige Bewegung. Das entspricht mir sehr, denn mein Leben war auch immer in Bewegung. Und ich entdecke ständig was Neues."