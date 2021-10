So will die AfD das Programm am Landestheater beeinflussen

Im Unterallgäuer Kreistag geht es am Montag um Gesundheit, Müll - und um die Kunstfreiheit. Zu letzterem Thema steht ein Antrag der AfD-Fraktion auf der Tagesordnung. Sie belegt fünf der 60 Sitze. Dieser Antrag dürfte für einigen Wirbel sorgen, denn dabei geht es um das Programm des Landestheaters Schwaben.

AfD kritisiert "Ideologie" des Theaters

Es ist der letzte Tagesordnungspunkt der Kreistagssitzung in Mindelheim und er kommt von der AfD. Die Parteivertreter sind unzufrieden mit der Programmgestaltung des Landestheaters Schwaben und fordern mehr Ausgewogenheit bei der Auswahl der Bühnenstücke. Aus Sicht der AfD ist das Landestheater das Sprachrohr einer Ideologie, die unter anderem für radikalen Feminismus, die Aufweichung des traditionellen Familienbildes und eine naive multikulturelle Utopie steht. Die Interessen des konservativen Bürgertums würden nicht berücksichtigt. Die Lebenswirklichkeit der Menschen im Unterallgäu und in Memmingen werde nicht berührt.

Will die AfD das Bühnenstück verhindern?

In dem Antrag an den Kreistag, den die Partei auf ihrer Facebookseite veröffentlicht hat, wird allerdings unter anderem auf ein Bühnenstück hingewiesen, das in Memmingen erst Anfang November Premiere feiert. Die AfD sieht in dem Programm einen "zu starken ‚Linksdrall'".

Über die zwei Vertreter des Landkreises Unterallgäu im Zweckverband Landestheater Schwaben soll nun nach dem Willen der AfD Einfluss auf die programmliche Gestaltung des Landestheaters Einfluss genommen werden. Intendantin Kathrin Mädler wollte sich vor der Sitzung des Kreistages nicht öffentlich dazu äußern, verweist aber auf Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes, in dem die Freiheit der Kunst garantiert wird. Auf der Sitzung selbst wird sie per Videobotschaft Stellung nehmen.

Kreistag entscheidet über Kliniken in Ottobeuren und Mindelheim

Außerdem berät der Kreistag unter anderem über die neuen Baupläne für die Kliniken Ottobeuren und Mindelheim. In Mindelheim soll eine Art Gesundheitscampus entstehen. Schon vor rund zwei Wochen hatte der zuständige Kreisausschuss einem Angebot des Klinikverbunds Allgäu, zu dem die Unterallgäuer Kliniken gehören, zugestimmt: Demnach sollen vor allem die Planungen für das Mindelheimer Krankenhaus noch einmal überarbeitet und an neue Anforderungen angepasst werden. Der Klinikverbund bot dem Landkreis an, die Kosten für den Umbau zu deckeln. Einen großen Teil der durch die geänderten Pläne entstehenden Kosten würde der Verbund übernehmen.