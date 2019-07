So sieht die Kulturpolitik der AfD aus

Die ungarische Kulturpolitik ist Vorbild

Das angesprochene Vorbild Attila Vidnyánszky ist Intendant am Nationaltheater in Budapest. Staatschef Viktor Orbán hatte ihn persönlich dorthin beordert. Vidnyánszkys Theatersprache ist nationalromantisch - und somit ganz nach dem Geschmack Orbáns und des AfD-Manns Tillschneider. Die bittere Ironie: Die Forderung, den Intendanten Florian Lutz zu entlassen - sie wurde inzwischen erfüllt. Offiziell erklären Halles Stadtpolitiker die Entlassung mit einem Besucherrückgang und Beschwerden der Mitarbeiter über den Intendanten. Aber viele vermuten hinter dem Schritt auch die Angst vor der AfD, die in Sachsen-Anhalt zweitstärkste Partei ist. Noch beschäftigen sich nur vereinzelt AfD-Politiker damit, die Kulturlandschaft aktiv zu gestalten.

Im bayerischen AfD-Wahlprogramm 2018 beispielsweise kommt der Begriff "Kultur" größtenteils in Verbindung mit Landschaft vor – das macht klar: Für Landwirtschaft interessiert sich der junge Landesverband bisher offenbar mehr als für die hiesige Theaterszene. Auch in Thüringen gibt es noch keine dezidierte Kultur-Agenda. Doch das könnte sich ändern. Zum Beispiel in der Goethe-Stadt Weimar. Hier steht nach Geschäftsordnung jeder Stadtratsfraktion ein Ausschuss-Vorsitz zu. Nach dieser Logik stünde der Kulturausschuss der kleinsten Fraktion zu – das wäre die AfD. Offenbar hielten andere Fraktionen andere Themen für wichtiger und suchten sich diese Ausschüsse aus.

In Freiberg hat sich die AfD-Fraktion bereits im Theater durchgesetzt

Doch für den Touristenmagnet Weimar, der nicht nur für die Klassiker und die Bauhaus-Schule bekannt ist, sondern auch für das Konzentrationslager Buchenwald, wäre ein AfD-Vorsitz im Kulturausschuss ein fatales Signal. In Sachsen sagt die AfD der Soziokultur offen den Kampf an. Und stößt auf wenig Gegenwehr. In Dresden, wo es keine klaren Mehrheiten im Stadtrat mehr gibt, lehnten CDU und FDP eine deutliche Erhöhung des Budgets für Gleichstellung, Jugendhilfe und Kulturprojekte ab – mit den Stimmen der AfD. In der Universitätsstadt Freiberg bilden die Rechten die stärkste Fraktion im Stadtrat und empörten sich über eine Veranstaltung im dortigen Theater: Eine Publizistin diskutierte mit einem Pfarrer zum Thema "Rechte Christen", die Moderation übernahm ein FAZ-Journalist. Der parteilose Oberbürgermeister gab der AfD Recht – und untersagt künftig solche Veranstaltungen im Theater, das die Stadt mitbetreibt.