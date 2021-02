Ärzte und Veranstalter: Vollauslastung von Sälen ist möglich

Das werden viele Veranstalter gerne hören, die Politik und zahlreiche Virologen wohl weniger: Ein Bündnis aus rund vierzig Institutionen, darunter der Münchner Olympiapark und das Kulturzentrum Gasteig, sowie zwanzig Experten macht Druck, den Kulturbetrieb möglichst umfassend wieder in Gang zu bringen. Unter den Fachleuten ist neben Medizinern und Rechtsanwälten auch ein Lüftungs-Spezialist. Sie alle legten ein 22-seitiges Konzept zur "Schrittweisen Rückkehr von Zuschauern und Gästen" vor, das sich als "integrierter Ansatz für Kultur und Sport" versteht. Besonders umstritten wird wohl die Empfehlung der Organisatoren sein, schon kurzfristig die Vollauslastung von Stadien und Zuschauerräumen zu ermöglichen, nämlich dann, wenn Veranstalter in der Lage sind, alle Teilnehmer tagesaktuell zu testen. Gesundheitsökonom Florian Kainzinger: ""Wer ein Testkonzept umsetzen kann, wer die räumlichen und finanziellen Voraussetzungen hat, das wird sicher nicht für jeden passen, der kann aus unserer Sicht auch sicher bis hin zur Vollauslastung heute schon Veranstaltungen wieder durchführen oder zumindest den Weg dahin beschreiten."

"Inzidenzzahlen müssen an Bedeutung verlieren"

Auch dieses "Maximalmodell" sei zwar nicht zu 100 Prozent sicher, die moderne Diagnostik, also die neuesten Testverfahren, könnten das Risiko eines "Super-Spreaderevents" jedoch "minimieren": "Um die höchstmöglichste Sicherheit zu gewährleisten, behält das Testergebnis nur für den Tag seiner Durchführung Gültigkeit. Ein negativer Antigentest kann somit niemals für mehrere Tage einen Zugang zu einer Veranstaltung ermöglichen", so das Papier, das sich dabei an den Empfehlungen der Bundesregierung für die Sicherheit in Alten- und Pflegeheimen orientiert.

Georg-Christian Zinn, Facharzt für Hygiene in Ingelheim, forderte eine Neuorientierung bei den Schutzmaßnahmen: "Wir sehen eine deutlich veränderte Situation im Gegensatz zur Lage vor der zweiten Welle. Die medizinischen Bereiche, die Intensivstationen sind nicht mehr so belastet. Wir haben zum Beispiel 2.000 Intensivbetten weniger belegt als noch vor wenigen Wochen. Wir sehen, dass ein Großteil der schutzwürdigen Bevölkerungsgruppen mittlerweile durchgeimpft sind. Also diese reinen Inzidenzzahlen müssen und werden an Bedeutung verlieren."