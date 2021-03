Ärger mit Zitaten: Hollywood zittert um Marktchancen in China

Über China und seine Einwohner darf es nach Maßgabe der Propagandisten in Peking jedoch nur "gute" Nachrichten geben, wie der Schweizer Experte Ralph Weber dem BR erklärte. Plötzlich konnte Zhao dafür nicht mehr garantieren und prompt wurde es "totenstill" um sie. Immerhin, in Hongkong konnte die "South China Daily News" am 12. März noch eine größere Personality-Story über sie drucken und sie mit dem taiwanesischen Regisseur Ang Lee auf eine Stufe stellen. Ob ihr das in der Volksrepublik China nutzt oder schadet sei dahin gestellt. "Es wird jetzt darauf ankommen, wie sie und ihre Berater die Krise handhaben", zitiert der "Hollywood Reporter" einen ungenannten Filmfunktionär in China. Alle warteten derzeit ab. Alte Fahrensleute der Branche seien sich jedoch absolut sicher, dass Zhao schnellstmöglich "etwas Versöhnliches" Richtung China sagen muss, um ihren Filmen dort noch eine Chance zu geben. "Nomadland" sollte am 23. April starten, davon ist offiziell keine Rede mehr.

Uralte Zitate auf der Goldwaage

Für Außenstehende ist die Aufregung in Peking kaum verständlich. Zhao hatte im Dezember 2000 einer australischen Netzplattform ein Interview gegeben, in dem sie sagte, dass die USA inzwischen "ihr Land" seien, was als Abkehr von ihren Wurzeln verstanden wurde, zumal sie in der amerikanischen Presse seit längerem als "Asian American" bezeichnet wurde. Da half es auch nicht, dass ihr Presseagent sich beeilte, eine Korrektur herauszugeben, wonach sie eine "Chinesin" genannt werde solle. Die "New York Times" änderte einen Artikel prompt entsprechend ab. In Australien hieß es tatsächlich im Nachhinein, Zhao sei "falsch zitiert" worden und habe das gerade Gegenteil von dem gesagt, was kolportiert worden war, nämlich dass die USA nicht ihr Land seien.

Vor zehn Jahren äußerte Zhao dann gegenüber der kleinen New Yorker Filmzeitschrift "Filmmaker Magazine", als Teenager habe sie China als Land erlebt, "wo es überall Lügen" gebe, diese Erfahrung habe sie zu ihren ersten Filmen inspiriert. Egal, wie die Regisseurin ihre Formulierung meinte, sie dürfte schwer wieder aus der Welt zu schaffen sein. Sollte sie tatsächlich einen oder mehrere Oscars bekommen, werden ihre Worte bei der Preisverleihung am 26. April mit Sicherheit auf die Goldwaage gelegt. Informell will der "Hollywood Reporter" erfahren haben, dass das Regime in China dazu neigt, ein Auge zuzudrücken, falls nicht neue verfängliche Zitate von Zhao auftauchen sollten. Ein Grund für die gespannte Atmosphäre.

Zhaos Eltern gehören in China zur Oberschicht, ihr Vater leitete ein Stahlwerk, ihre leibliche Mutter arbeitet im Krankenhaus, ihre Stiefmutter ist Schauspielerin und tritt in Sitcoms im Fernsehen auf und war auch mehrmals in der größten Show der Welt zum chinesischen Frühlingsfest zu sehen. Zhao verließ China bereits im Alter von 14 Jahren, ging nach London, später nach Kalifornien und schließlich zum Studium nach New York. 2015 und 2017 drehte sie mit Hilfe eines Stipendiums von 155.000 Dollar erste, experimentelle Filme, die kaum beachtet wurden.