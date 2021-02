Ärger mit MeToo: Bayreuther Verlag lässt Fantasy-Buch überkleben

Zu einer gerichtlichen Klärung, ob Woody Allen seine Adoptivtochter Dylan tatsächlich missbraucht hat, kam es übrigens nie. Weder eine rechtsmedizinische, noch eine juristische Untersuchung konnten Licht in die Angelegenheit bringen, es fehlte wie so oft in solchen Fällen an verwertbaren Beweisen.

Schuldvorwürfe gab es dagegen reichlich, so wurde Mia Farrow vorgeworfen, ihre Adoptivtochter manipuliert zu haben. Dylan Farrow selbst suchte immer wieder die Öffentlichkeit, zuletzt im Januar 2018 bei einem Interview mit dem amerikanischen Sender CBS. "Er lügt", sagte Dylan Farrow weinend vor laufender Kamera, nachdem sie ein Video gesehen hatte, in dem Woody Allen alle Vorwürfe abstritt.

Der Medienrummel ebbt seitdem nicht ab. Als letztes Jahr im März Woody Allens Memoiren erschienen, übrigens unter dem fast schon polemischen Titel "Ganz nebenbei", war das Aufsehen abermals riesengroß: Der erste Verlag zog sich aus dem Projekt zurück, nachdem es Proteste gegeben hatte. Der Aufschrei der MeToo-Bewegung ist das eine, die Publicity das andere: Aufmerksamkeit ist nun mal eine sehr harte Währung, das weiß auch Dylan Farrow, sonst wäre sie mit ihrer Geschichte ja nichts ins Fernsehen gegangen.

Hinweis zu Woddy Allen wird überklebt

Woody Allen sei ihr auf Schritt und Tritt gefolgt, habe sie bedrängt und berührt, so Dylan Farrow damals im CBS-Interview. Kein Wunder also, dass die Kritiker ihres Fantasy-Romans "Hush" eigentlich nur eines interessierte: Wie verarbeitet sie in dem Buch ihre traumatischen Kindheitserlebnisse?

Befeuert wird diese Erwartung durch ein Nachwort der Autorin, in dem sie schreibt, sie wolle der Gesellschaft einen "Spiegel vorhalten", also einen Kommentar zur Gegenwart abgeben. Mit anderen Worten, Farrow selbst lenkt die Aufmerksamkeit auf ihre persönliche Geschichte, vermeidet allerdings konsequent den Namen "Woody Allen". Auf dieses Detail kommt es in diesem Fall an: "Das ist eine sprachliche Feinheit, die wir unterschätzt haben", sagt Christoph Gondrom selbstkritisch.

In Bayreuth werden Strafgefangene der dortigen Justizvollzugsanstalt St. Georgen jetzt damit zu tun haben, den Hinweis zu Woody Allen auf allen Buchrücken der 1. deutschsprachigen Auflage von "Hush" zu tilgen - mit Aufklebern, die garantiert nicht mehr zu entfernen sein sollen. Christoph Gondrom: "Wir haben sonst auch schon mal Preisaufkleber und andere Sticker, die auf Büchern aufgebracht werden, da arbeiten wir in der Regel mit einer Behindertenwerkstatt oder der JVA zusammen, in diesem Fall ist es die JVA. Das sind eben mehrere tausend Exemplare, die angepasst werden müssen."

Der erste Teil der auf zwei Bände angelegten Fantasy-Geschichte fand bei Kritikern übrigens bisher ein geteiltes Echo: Die einen bezeichneten den Inhalt als "wenig raffiniert" und "kunstfrei", andere hielten ihn für brillant - und alle nannten Woody Allen beim Namen.