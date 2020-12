Ärger mit China: Münchner Constantin-Film entschuldigt sich

Wenn es um die nationale Ehre geht, verstehen chinesische Zuschauer überhaupt keinen Spaß, und die staatlichen Behörden noch weniger. Das hat sich bereits mehrfach bewahrheitet, und jetzt ist es die Münchner Constantin Film, die das zu spüren bekommt. Das von ihr koproduzierte Fantasy-Epos "Monster Hunter" mit Milla Jovovich und dem chinesisch-amerikanischen Rapper und Schauspieler Jin Au-Yeung in Hauptrollen löste nach dem Kino-Start im Reich der Mitte einen Shitstorm aus. Aktuell ist der Film in China nicht mehr zu sehen, und die Macher und Mitwirkenden kommen mit ihren Entschuldigungen kaum noch hinterher.

Grund dafür ist ein sehr kurzer Dialog, der ein englischsprachiges Wortspiel enthält. Jin Au-Yeung sagt seinem Gegenüber: "Look at my knees. What kind of knees are these?" Die Antwort lautet "Chi-knees", nach Meinung von Kritikern eine Phrase , die einem offenkundig rassistischen englischen Sprichwort entnommen ist: "Chinese, Japanese, dirty knees – look at these?" Wie diese Sätze ins Chinesische übersetzt wurden, ist strittig. Sinngemäß soll es in der ursprünglichen Version für den chinesischen Markt heißen: "Männer knien nur vor dem Himmel und ihrer Mutter". Wie auch immer, das chinesische Publikum fühlte sich beleidigt und dazu aufgefordert, vor den Vereinigten Staaten in die Knie zu gehen.

Regisseur ist "am Boden zerstört"

Jetzt beeilten sich von Regisseur Paul W.S. Anderson abwärts so ziemlich alle Macher, ihr Bedauern über das "Missverständnis" auszudrücken. Anderson zeigte sich gegenüber dem Fachblatt "Deadline" in einer Stellungnahme "am Boden zerstört" und "beschämt", dass er die chinesischen Zuschauer gegen sich aufgebracht hat. Tatsächlich gehe es in dem Film um Gemeinsamkeit.

Rapper Jin Au-Yeung machte sich die Mühe, ein dreiminütiges Entschuldigungsvideo auf seinen Instagram-Kanal zu posten und schrieb dazu: "Es ist ein Unglück, dass das bis auf diese Ebene eskaliert ist, zumal mein Drehbuch-Satz als Aufmunterung gedacht war. Ich fühle mich veranlasst, die Sache anzusprechen, weil nicht nur meine Karriere auf dem Spiel steht, sondern etwas, das meinem Herzen noch näher ist - meine familiären Wurzeln."