Ärger in Ägypten: "Die Kairo Verschwörung" jetzt im Kino

Mit "Die Kairo Verschwörung" widmet sich Regisseur Tarik Saleh erneut einer so komplexen wie brisanten Geschichte über Machtmissbrauch in Ägypten, dem Geburtsland seines Vaters. Schon mit seinem letzten Film, der preisgekrönten "Nile Hilton Affäre", hatte der schwedische Filmemacher Aufsehen erregt: Der Thriller über Polizeikorruption in Kairo wurde von Regierungsbehörden verboten, drei Tage vor Produktionsbeginn musste das Filmteam das Land verlassen und in Marokko drehen.

In Ägypten kann sich der Regisseur nicht mehr blicken lassen

Seitdem ist Saleh eine Persona Non Grata in Ägypten, bei Einreise droht ihm Gefängnis. Seinen neuen Film musste er deswegen in der Türkei drehen. Um in islamisch geprägten Ländern nicht noch mehr Schwierigkeiten zu bekommen, betont Saleh in Interviews stets, dass sein Film keine Tatsachen abbilde, dass er Geschichte und Gegenwart miteinander vermengt und ein fiktionales Paralleluniversum geschaffen habe.

Und tatsächlich kreiert der Film ein diffuses Zeitvakuum. Eine konkrete Datumsangabe gibt es nicht. Der Hauptschauplatz, die ausschließlich von Männern in zumeist traditionellen Gewändern bevölkerte Universität, ist nahezu frei von modernen Einflüssen. Nur vereinzelte Details wie Red-Bull-Dosen verweisen darauf, dass die Handlung eine sehr gegenwärtige ist.

Eine eingesperrte Gesellschaft

Außerhalb der Campusmauern sind es die omnipräsenten Bildnisse des Präsidenten, die diesen Eindruck verstärken – ein Präsident, der dem amtierenden ägyptischen Staatsoberhaupt Abdel Fatah El-Sisi frappierend ähnelt, namentlich aber nie genannt wird. Gottgleich blickt er von Plakaten und Bürowänden auf sein Volk und lenkt mit seinem Staatsapparat schweigend das Leben von Millionen Menschen.