Ägyptens prächtiges neues Museum nimmt Gestalt an

Die letzte große Reise von Ramses II. wurde zum Volksfest: Als seine Kolossalstatue vor zwölf Jahren vom Kairoer Hauptbahnhof in die Nähe des neuen Ägyptischen Museums gebracht wurde, säumten Tausende die 35 Kilometer lange Strecke, sie jubelten dem Pharao zu und applaudierten. Und nun steht er da, der Ramses II – 3.200 Jahre alt, 80 Tonnen roter Granit, 14 Meter hoch – und wartet im Atrium des neuen ägyptischen Museums auf die Eröffnung.

Imposante Ausstellungsstücke, imposante Architektur

Das Grand Egyptian Museum ist ein Bau der Superlative. Das irische Architekturbüro Heneghan Peng hat eine Art künstliches Felsplateau entworfen. Die Hauptfassade aus Glas und Alabaster ist fast einen Kilometer lang. Das mehr als 100 Jahre alte Ägyptische Museum am Tahrir-Platz im Stadtzentrum von Kairo ist dagegen längst zu einer Art Rumpelkammer geworden. Das neue Museum habe fünf Mal mehr Ausstellungsfläche, sagt dessen Generaldirektor Tarek Tawfik: "Von den 50.000 Artefakten, die hier ausgestellt werden sollen, sind 20.000 nie zuvor gezeigt worden."

Der Ägyptologe mit der deutschen Mutter, der in Bonn promoviert wurde, weiß gar nicht, wovon er zuerst schwärmen soll: Von der Piazza vor dem Haupteingang mit einem der größten altägyptischen Obelisken. Oder vom Atrium, in dem die Kolossalstatue von Ramses II. die Besucher begrüßen wird. Oder von der majestätischen Treppe, die nach oben zum Licht führt und auf der 87 der wichtigsten Exponate stehen werden. Am Ende der Treppe, gewissermaßen als Belohnung für den Aufstieg, sieht der Besucher durch ein 27 Meter hohes Panoramafenster in nur 2000 Metern Entfernung die Pyramiden von Gizeh.