Adventszauber: Alternativen zu den abgesagten Weihnachtsmärkten

Wegen Corona sind in der Adventszeit wieder viele Dinge nicht möglich. Aber in Bayern gibt es Alternativen. Für weihnachtliche Stimmung etwa sorgt in Kitzingen in Unterfranken die größte Adventskerze Bayerns. Die Spitze eines alten Turmes wird wie immer als Kerze geschmückt. Die elektrisch beleuchtete Kerzenflamme ist in Kitzingen weithin sichtbar. Außerdem kann man sich auf den Krippenweg "Sehnsucht" nach dem Licht begeben. In den Schaufenstern der Geschäfte in der Innenstadt sind zahlreiche Krippen ausgestellt.

Weihnachtliches Flair auf dem Kitzinger Marktplatz

Weil die Gastronomie mit der 2G-Regel nach wie vor geöffnet haben darf, erteilt die Stadt den Wirten eine Ausnahmegenehmigung zur Nutzung ihrer Außenflächen. Somit können die Wirte auch während der Adventszeit im Rahmen der bestehenden Regeln zumindest für etwas weihnachtliches Flair auf dem Marktplatz sorgen.

"Weihnachtszauber" auf dem Stadtplatz in Mühldorf

Beim "Weihnachtszauber" im oberbayerischen Mühldorf am Inn werden ab Sonntag einige Häuserfassaden am Stadtplatz in bunten Farben erstrahlen. Große Lautsprecheranlagen beschallen den Platz mit stimmungsvoller Musik. "Wir freuen uns sehr, dass wir trotz dieser herausfordernden Zeiten auch in diesem Jahr unseren Bürgerinnen und Bürgern etwas ganz Besonders bieten können", sagt Bürgermeister Michael Hetzl. Der Mühldorfer Weihnachtszauber geht bis 27. Dezember. Der traditionelle Christkindlmarkt am ersten Adventswochenende musste aufgrund der Corona-Pandemie erneut abgesagt werden.

Vor-Weihnachtliche Stimmung in Prien am Chiemsee

Zahlreiche Läden beteiligen sich an dem "Priener Kripperlweg" - von der minimalistischen Krippe bis hin zur detailgetreuen Krippenlandschaft gibt es in den Schaufenstern viel zu entdecken. Zudem sorgen Musikgruppen - freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr - für eine entspannte Atmosphäre beim Einkaufsbummel. Am 5. Dezember 2021 kann man in der Ferne ein leises Läuten hören, wenn der Nikolaus mit seiner prächtigen Pferdekutsche nach Prien am Chiemsee angereist kommt. Ab 14 Uhr besucht der ehemalige Bischof von Myra den Wendelsteinpark und verteilt an alle Mädchen und Buben kleine Gaben.

Beim "Priener Adventskranzleuchten" werden über 40 Scheinwerfer in Prien Gebäudefassaden an den Sonntagen im Advent von zirka 16 bis 21 Uhr im festlichen Licht erstrahlen. Das Adventskranzleuchten wird jeweils um 17 Uhr für eine halbe Stunde musikalisch begleitet.

Glitzernder Winterwald beim Lichtpark in Donauwörth

Der Lichtpark in Donauwörth im schwäbischen Landkreis Donau-Ries verbreitet vorweihnachtliche Stimmung – denn er ist absolut coronakonform: Die Promenade am Rand der Altstadt und der alte Donauhafen am Fluss sind in ein besonderes Licht getaucht und laden in der Dunkelheit zum Spaziergang an der frischen Luft ein.

Am Donauhafen geht’s um das Thema "Wasser", etwa mit illuminierten Fischen. Und: Ein wiederholter Besuch lohnt sich: Denn jede Woche kommen im Donauwörther Lichtpark neue, leuchtende Attraktionen dazu.

Bad Wörishofen: Familienspaß beim Christkindsuchen

Ein besonderes Angebot in Bad Wörishofen im Unterallgäu richtet sich speziell an Kinder und Familien: Bei einer digitalen Schnitzeljagd können Kinder gemeinsam mit dem Spitz, dem Hund von Pfarrer Sebastian Kneipp, das Christkind suchen. Das Ganze läuft über QR-Codes, und wer alle Rätsel gelöst hat, kann am Ende sogar etwas gewinnen. Möglich ist das ab dem Ersten Advent bis Heiligabend. Etwas länger geöffnet hat der traditionelle Bad Wörishofener Krippenweg: Bis Heilig Drei König, also bis zum 6. Januar, sind hier auf etwa 2,5 Kilometern Länge ganze 85 Krippen ausgestellt. Infos gibt’s ebenfalls über QR-Codes, die man einfach mit dem Handy einscannen kann.