"Adú": Ein spanischer Film über Kinder aus Afrika auf der Flucht

Salvador Calvo wurde 1970 in Madrid geboren. Er studierte Informationswissenschaften und danach Filmregie. Seit 2001 arbeitet er fürs Fernsehen, jetzt triumphiert er als Regisseur fürs Kino. In "Adú" erzählt er drei Parallelgeschichten – und das an drei verschiedenen Orten.

Der kleine titelgebende Adú und seine Schwester Alika müssen aus einem Dorf in Kamerun flüchten. Der Wachmann Mateo steht in der spanischen Exklave Melilla an einem Grenzzaun jenen Menschen aus afrikanischen Ländern gegenüber, die nach Europa wollen. Und der Umweltaktivist Gonzalo interessiert sich weniger für Menschen, sondern sieht den Sinn des Lebens vor allem darin, vom Aussterben bedrohte Elefanten in einem Nationalpark in Kamerun zu schützen. Selbst die eigene Familie hat er vernachlässigt, so auch seine Tochter Sandra, der er sich im Laufe des Films langsam wieder annähert.

Ein Film als Brücke zwischen Afrika und Europa

Regisseur Salvador Calvo schafft intensive Einblicke in Schicksale, die weit vom normalen Leben in Europa entfernt sind. "Jedes Jahr sind weltweit 26 Millionen Menschen auf der Flucht aus ihren Ländern, auf dem Weg nach Europa sterben ungefähr 6.100 pro Jahr, um eine bessere Welt zu erreichen. Eine Welt, die ihnen verstellt ist, weil sie einfach das Pech hatten, in einer der am stärksten benachteiligten Gegenden des Planeten geboren zu sein."

"Adú" überzeugt als ein komplexer Film über das schwierige Verhältnis zwischen Afrika und Europa. Calvo sagt, "mit diesem Werk möchte ich der Öffentlichkeit einige dieser Geschichten nahe bringen, ich möchte diesem Drama der Flucht Gesicht, Körper und Namen verleihen. Lassen Sie uns darüber nachdenken, dass nicht wir in der Regel diejenigen sind, die andere Menschen daran hindern, ein besseres Leben zu verwirklichen. Es sind die Umstände – und die kann man ändern."