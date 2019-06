vor 10 Minuten

Adrians G'schichtla: Adrian und der Tonfilmpionier Hans Vogt

Nur die wenigsten wissen, dass eine der größten Erfindungen der Filmgeschichte ihren Anfang in Oberfranken genommen hat. 1890 wurde in Wurlitz bei Rehau (Lkr. Hof) Hans Vogt geboren, der Erfinder des Tonfilms. Um ihn geht es in Adrians G'schichtla.