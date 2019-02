Er "übersprang" seine Gegenwart: Adolf Hölzel in Schweinfurt

Gegenprogramm zu Egon Schiele

Für die Ausstellung in Schweinfurt gibt es mehrere Anlässe: zum einen hat die Adolf-Hölzel-Stiftung in Stuttgart gerade erst seinen Nachlass inventarisiert. Zum anderen ist im Museum erst am 6. Januar eine Ausstellung mit Werken von Egon Schiele zu Ende gegangen. Ein prominenter österreichischer Expressionist, den Hölzel sogar persönlich gekannt hat. Wolf Eiermann sagt über die Beziehung beider: "Adolf Hölzel ist geradezu das künstliche Gegenprogramm zu Egon Schiele. Bei Schiele geht es ja um das starke Ich-bezogene, um das Figurative der Malerei. Und bei Hölzel, so sagt er selber, spielt der Meister keine Rolle, sondern nur die Kunst. Er betritt ja den Weg zum Ungegenständlichen, macht also genau das, was Schiele ablehnt. Das fanden wir so spannend, dass wir Hölzel eben deshalb gleich nach Schiele als Ausstellung positioniert haben."