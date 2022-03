Adeles Album "30" wird weltweites Album des Jahres 2021

Erst kürzlich wurde Adele bei den Brit Awards für "30" ausgezeichnet, nun hat der internationale Musikindustrie-Dachverband IFPI das Album zum weltweiten Album des Jahres 2021 gewählt. "30" ist im vergangenen November erschienen. Darin geht es um Themen wie Mutterschaft und Herzschmerz. Nach Angaben der 33-jährigen Sängerin haben bei der Entstehung auch ihre Scheidung von Ex-Ehemann Simon Konecki und die Versöhnung mit ihrem entfremdeten Vater vor dessen Tod eine Rolle gespielt. "30" führte in vielen Ländern die Album-Charts an, in Großbritannien sogar fünf Wochen lang.