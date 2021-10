Adele: Neues Album im November – Kostprobe auf Instagram

"30 – November 19", so knapp las sich die Bekanntgabe zum Veröffentlichungsdatum des neuen Albums von Adele auf Twitter am Mittwoch. "30" nennt die Künstlerin ihr Werk nach dem Lebensjahr, in dem die Arbeit daran begonnen hat. So hatte es die inzwischen 33-jährige Adele schon bei ihren früheren Alben "19", "21" und "25" gehalten.

Das Album einer Lebenskrise

30 war für die Künstlerin, wie sie in einem längeren Text zur Veröffentlichungsmitteilung schreibt, allerdings kein gutes Alter: "Ich bin auf Routine und Beständigkeit angewiesen, um mich sicher zu fühlen, das habe ich immer getan." Und doch habe sie sich wissentlich, ja sogar willentlich, in "absolutes Chaos und inneren Aufruhr" gestürzt.

Damals trennte sich Adele nach der Hochzeit von ihrem Ehemann Simon Konecki, der der Vater ihres Sohnes Angelo (9) ist. "Ich habe auf diesem Weg viele bittere Wahrheiten über mich selbst herausgefunden. Ich habe viele Schichten abgeworfen, mich aber auch in neue gewickelt", heißt es weiter in der Mitteilung. "Und so bin ich bereit, endlich dieses Album herauszubringen." Es sei in der turbulentesten Zeit ihres Lebens ihre Rettung und ihr Freund gewesen. Ein weiser Freund, aber auch ein wilder, der sie daran erinnert habe: "Du lebst nur einmal".