"Ad Astra" erzeugt Spannung zwischen Privatem und Kosmischen

Traumata unserer Kindheit

Brad Pitt ist einer der wenigen großen Filmstars, die es aktuell noch gibt. Seit August begeistert er an der Seite von Leonardo DiCaprio in Quentin Tarantinos "Once Upon A Time in Hollywood" – und lässt keine Zweifel daran, dass er mit seinen 55 Jahren auf dem Karrierehoch angekommen ist. DiCaprio wirkt blass neben ihm. Als Produzent hat Pitt schon einen Oscar gewonnen, aber noch nie als Schauspieler. Die Rolle des Astronauten Roy McBride könnte die sein, mit der das gelingt. In "Ad Astra" ist er in fast jeder Einstellung zu sehen – und hält mit seinem überzeugend minimalistischen Spiel bis zum Schluss die Spannung.

Er und Regisseur James Gray haben eine Figur geschaffen, die sich stark aus den privaten Gesprächen der beiden entwickeln konnte: "Wir alle tragen Schmerz in uns und versuchen ihn gleichzeitig immer zu verstecken – etwa die Traumata unserer Kindheit. Wir alle sind verwundet. Mehr oder weniger. Als Schauspieler haben wir die Aufgabe, das für ein großes Publikum darzustellen. Wenn ich dabei mir selbst gegenüber nicht ehrlich bin, wird mir das auch kein Zuschauer abnehmen."