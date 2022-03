Ach! Kleists "Amphitryon" am Staatstheater Nürnberg

Das Stück beginnt mit einer Übertragung des Textes in Fußballersprache: "Wir standen hinten sehr kompakt, haben hinten nicht viel zugelassen, gut verschoben, sehr diszipliniert. Haben nach vorne auch immer wieder Druck auch gegen den Ball ausgeübt und uns immer wieder Räume freigespielt: die bewährte Flügelzange, die falsche Neun, die doppelte Sechs, die uns auch schon ins Finale getragen hat … ."

Man könnte es für einen Kunstgriff der Stunde halten, die Kriegswelt einer Kleist'schen Tragikomödie in das Ambiente des Fußballs zu verlegen: der eigentlich siegreich zu Frau und Volk zurückkehrende Feldherr Amphitryon als Kapitän der ebenso siegreichen Mannschaft beim Worldcup in Theben. Doch was als Idee dem ukrainischen Kriegsgrauen vor unserer Haustür geschuldet scheint, begleitete diese Produktion als Grundgedanke schon durch die beiden letzten Pandemiejahre, die ihre Realisierung immer wieder hinausgezögert haben.

Regisseurin Anne Lenk wollte und will wohl verständlicherweise das Genre der Komödie vom Background des Krieges lösen, eine Mischung, die in der aktuellen Situation tatsächlich unerträglich wäre. Und so treten im Nürnberger Staatsschauspiel nun Kleists Amphitryon und der ihn zum Zwecke des Sexbetrugs bekanntermaßen doubelnde Jupiter im (gelinde gesagt) lächerlichen Sportlerdress auf, während die eigentlich edle Feldherrengattin Alkmene zur Fußballertussi im rosafarbenen Bonbonierencrepe mutiert ist.

Sex im Stil der Verwechslungskomödie

Passend zu dieser Verpackung ist auch der Bühnenkasten ganz in Rosa gehalten, der durch die drehbare Wand in der Mitte die jeweiligen Figuren entweder in die Szene hinein oder von dort auch wieder hinausschaufeln kann.

Dabei sind sämtliche Wände ohnehin noch einmal durch schmale wiederum drehbare Lamellen durchbrochen, womit sich Anne Lenk von ihrer Bühnenbildnerin Judith Oswald ideale Grundbedingungen für den schnellen Rhythmus einer Verwechslungskomödie geschaffen hat, in der Alkmene zwar göttlichen Sex mit keinem Geringeren als dem Göttervater selbst hat, sich dem aber nur so bereitwillig hingab, weil er sich ja in der Gestalt des eigenen Gatten an sie herangemacht hat.

Im Zeitalter der totalen Selbstbespiegelung

Zunächst also wird dieser durch das Kleist'sche Hirn verdichtete Identitätsmythos im Ambiente selbstoptimierter Fußballhelden durchaus vielversprechend vorangetrieben durch räumliche Finesse und ironischen Sound, doch mit zunehmender Zeit gewinnt man den Eindruck, als wäre Anne Lenk, vielleicht auch geschuldet der überlangen Produktionszeit, nicht wirklich über die Ausgestaltung ihres Grundgedankens hinausgekommen. Denn wann, wenn nicht jetzt, im Zeitalter der totalen Selbstbespiegelung, ließe sich differenzierter über Identitäten nachdenken, und das auch auf der Bühne.

Doch hier wirken die jambischen Fünfheber, all diese um Existenz ringenden Blankverse, irgendwann dann doch wie Fremdkörper in den Mündern der modernen Nichtigkeiten, die nun in Nürnberg die Bühne bevölkern. Und selbst die Entwicklung Alkmenes, der ja eigentlich eine Ungeheuerlichkeit passiert, aus der sie sich im Stück nur mit dem berühmten Ach zu retten weiß, vollzieht sich bei Anne Lenk eher optisch: Da steht dann nicht mehr das bonbonverpackte Silikonwunder auf der Bühne, sondern eine Frau mit Kurzhaarschnitt und Depressionskajal im strengen Schwarzen. Dazu fällt einem dann aber auch nicht mehr ein als eben dieses: Ach!