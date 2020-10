AC/DC veröffentlichen Comeback-Single – und kündigen Album an

Eine legendäre Band kehrt mit einem Comeback-Album zurück: Nach Jahren der Funkstille hat die australische Rockgruppe AC/DC eine neue Platte für den 13. November angekündigt und daraus bereits an diesem Mittwochmorgen eine erste Single veröffentlicht. Das Quintett um Sänger Brian Johnson und Leadgitarrist Angus Young präsentiere sich auf "Power Up" in zwölf Songs "voll aufgeladen" mit typischem Sound, teilte die Plattenfirma Columbia/Sony mit.

Wie klingt die neue Single?

Bei AC/DC erwartet man ja eigentlich gar nichts Neues: Seit 45 Jahren hat Angus Young seine Schuluniform an, und wenn man es genau nimmt, spielt die Band seitdem immer den gleichen Song mit kleinen Variationen. Es muss ein hartes Riff sein, es muss ein stampfender Rhythmus sein, und der Sänger muss Schmirgelpapier in der Kehle haben. Das ist auch bei der neuen Single "Shot In The Dark" natürlich nicht anders.

Nach wie vor bestimmen Stromgitarren den Sound. Die Power von früher hat der nun vorgestellte Song schon, aber es fehlt doch ein bisschen was: der Refrain, der im Ohr hängen bleibt. Bei der neuen Single ist der zwar auch simpel, man kann ihn aber zwei Stunden später nicht mehr nachsingen. Da hat man ihn längst vergessen.

Worauf bezieht sich "Shot In The Dark"?

Das Spiel mit dem Düsteren, das AC/DC immer spielt, ist hier auch wieder zu finden. Bei "Shot In The Dark" ist aber nicht der Pistolen- oder Gewehrschuss im Dunkeln gemeint, sondern ein Stamperl Schnaps oder der Schuss Heroin in der Armbeuge.