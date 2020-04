"Abteilung für irre Theorien" - Tom Gaulds Wissenschaftscartoons

Endlich haben sie sich wieder: Zwei Insekten, die sich lange nicht gesehen haben. Fast 50 Millionen Jahre, um genau zu sein. Nun begegnen sie einander, in Bernstein konserviert und so in Vitrine 403 eines Museums ausgestellt. Tom Gauld zeigt sie: zwei zarte Körper in gelber Hülle und miteinander im Gespräch. "Wie geht’s“, fragt das eine Insekt. Das andere antwortet, ganz kurz: "Großer Harztropfen, 49 Millionen Jahre im Boden, ausgegraben, 85 Jahre Spazierstockknauf und jetzt hier.“ Der Dialog in vier schmalen Bildern geht noch weiter und endet mit der Feststellung, im Museum gehe es einem nicht schlecht. "Man wird halt angeglotzt. Aber man gewöhnt sich dran.“ Willkommen in der schrägen Welt von Tom Gauld.

"Die Wissenschaft fasziniert mich sehr", sagt der aus Schottland stammende Zeichner. "Ich bewundere die Wissenschaftler und ihre Forschungen. Das 'New Scientist Magazine‘ räumt ihren Erfolgen allen Raum ein, es würdigt die großen Augenblicke. Mein Job ist es, mit einer anderen Perspektive auf die Wissenschaft zu schauen, auf eine lustige, interessante Weise. Zum Beispiel bei den beiden Insekten im Bernstein. Ich will das herunterbrechen, zu einer normalen menschlichen Beziehung: Zwei Freunde haben sich für eine Weile nicht gesehen."

Wenn sich zwei Himmelskörper treffen

Eine Auswahl von 150 Cartoons hat Tom Gauld für sein Buch "Abteilung für irre Theorien“ getroffen. Auf jeweils nur einer Seite erzählt er immer wieder herrlich komische Geschichten. Da etwa sieht man eine kleine Figur, einen Forscher, vor einer übergroßen Medikamenten-Kapsel freudig rufen: Die Verkleinerungspille sei ein großer Erfolg. Jetzt müsse nur noch das Gegenmittel geschluckt werden. Dort wiederum können wir den entgegengesetzten Bahnen eines Asteroiden und eines Kometen im All folgen. Aneinander vorbei gerauscht sagt der eine – in Gedanken – "Dreckiger Schneeball“, der andere wiederum entgegnet still und leise: "Langweiliger Stein“. Die Zeichnungen sehen oft so leicht, so einfach aus. Die Idee für jeden Cartoon sei das schwierigste, sagt Tom Gauld, der in London lebt und arbeitet.

"Das Zeichnen und das Texten sind viel einfacher", so der Karikaturist. "Es ist wirklich schwer, den Funken für eine Idee zu finden, ganz am Anfang. Manchmal lese ich in der Zeitung und es macht kling. Dann kann ich den Cartoon in ein paar Stunden zeichnen. Und manchmal brauche ich einen Kaffee nach dem anderen, bevor ich etwas gefunden habe, mit dem ich weitermachen kann."