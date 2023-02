"Absurde Zensur": Bücher von Roald Dahl wurden umgeschrieben

Bei Twitter schimpften Teilnehmer, sie wüssten nicht, was schlimmer sei, Bücher umzuschreiben oder zu verbieten. Andere wollten eine "Travestie" erkennen oder zitierten aus George Orwells Horror-Roman "1984" über einen totalen Überwachungsstaat der Zukunft: "Jede Aufzeichnung wurde zerstört oder gefälscht, jedes Buch neu geschrieben, jedes Bild neu gemalt, jede Statue und jedes Straßengebäude umbenannt, jedes Datum geändert. Und der Prozess geht Tag für Tag und Minute für Minute weiter."

Manch einer fragte sich, warum die Vertreter von Politischer Korrektheit "nicht eigene Bücher schrieben", statt in fremde Texte einzugreifen. "Die Worte eines Autors nach seinem Tod umzuschreiben und zu desinfizieren, um Gewinne zu erzielen, ist ein Gräuel, das insbesondere Roald Dahl sicherlich verspotten und ausschlachten würde", hieß es in einem Tweet. Auch andere wollten beim Verlag weniger ein Bemühen um "Wokeness" erkennen als Geschäftemacherei. Es gab jedoch auch Fans, die meinten, die ganze Aufregung sei die Sache nicht wert: Kinder wüssten schon, dass sie Roald Dahls Geschichten nicht "ernst" nehmen dürften.

Anna Hathaway entschuldigte sich für drei Finger

Es gab auch Stimmen, wonach die Kindergeschichten von Dahl ja schließlich nicht mit Hitlers "Mein Kampf" vergleichbar seien, was ihre doktrinäre Gefährlichkeit betreffe. Im Übrigen sei offen, wo der Verlag denn die "rote Linie" ziehen wolle, wenn er "hunderte von Stellen" dem Zeitgeschmack anpasse.

2020 hatte sich die Schauspielerin Anne Hathaway für ihre Darstellung der Grand High Witch in Robert Zemeckis‘ Verfilmung von Roald Dahls Buch "Hexen" entschuldigt, weil sie in der Rolle nur drei Finger hatte. Das war von Behinderten-Vertretern als "negative Darstellung von Unterschieden in den Gliedmaßen" kritisiert worden. "Lassen Sie mich zunächst sagen, dass ich mein Bestes tue, um sensibel auf die Gefühle und Erfahrungen anderer einzugehen, nicht aus Angst vor Kritik im Netz, sondern weil es ein grundlegendes Maß an Anstand zu sein scheint, andere nicht zu verletzen, nach dem wir alle streben sollten", schrieb die Schauspielerin damals. Sie habe sich über das "Aussehen der Rolle" im Vorhinein nicht genügend Gedanken gemacht.

Auch in anderen bekannten Kinderbüchern wurden von Verlagen "Modernisierungen" vorgenommen: So ist in älteren Pippi-Langstrumpf-Ausgaben das inzwischen verpönte "N-Wort" gang und gäbe, während in Neuübersetzungen ein "Südseekönig" seinen Auftritt hat.