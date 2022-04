"Absolutes Info-Chaos": Darum blicken Russen nicht mehr durch

Mit Attrappen soll der russische Fürst Grigori Potjomkin (1739 - 1791) bekanntlich einst sein Glück gemacht haben: Er ließ einige Dörfer herausputzen, bevor die Zarin Katharina die Große auf Inspektionsreise vorbei kam und machte damit so guten Eindruck, dass er zu ihrem engsten Beraterkreis gezählt wird. Ob Potjomkin wirklich ganze Häuser aus Pappmaché herstellen ließ, um die Monarchin zu täuschen, gilt als höchst fraglich, doch seine PR-Fähigkeiten sind unbestritten.

Und auch jetzt wieder bewähren sich Putins Berater als begabte Illusionskünstler. So steigt der russische Rubel seit Wochen angeblich Tag für Tag an der Moskauer Börse. Der offizielle Kurs gegenüber dem Dollar liegt bei etwa 74 Rubel, wonach die russische Währung seit Kriegsbeginn erheblich zugelegt hätte. Doch gleichzeitig verweist die amerikanische Wells Fargo-Bank darauf, dass der Rubel tatsächlich weniger als die Hälfte wert ist.

Realität ist "auf unbestimmte Zeit verschoben"

Das Rätsel ist schnell gelöst: Die russische Zentralbank hat den Devisenhandel dermaßen beschränkt, dass die Moskauer Kurse schon lange nicht mehr die Realität abbilden. Praktisch niemand kann Euro oder Dollar erwerben, der Wechselkurs ist ein "künstliches Phänomen", wie Analyst Andrej Goylow freimütig einräumte. Eine Kollegin von ihm drückte es diplomatischer aus: Die Ermittlung des tatsächlichen Rubel-Werts sei in Russland "auf unbestimmte Zeit verschoben".

Ähnlich bizarr ist die gern wiederholte Behauptung, westeuropäische Länder hätten sich bereit erklärt, russisches Gas in Rubel zu bezahlen, wie von Putin gewünscht,. Tatsächlich werden die Rechnungen weiterhin in Euro beglichen und von der Gazprombank in Moskau über Sonderkonten intern "umgerechnet", was für beide Seiten als "gesichtswahrende" Lösung gilt. Putin beeilte sich, auch Lebensmittelpreise und Zinsen aufs Geratewohl "in den Griff" zu bekommen, was natürlich ebenfalls Augenwischerei ist.

Veteranen des Zweiten Weltkriegs bekommen zum 1. Mai als besondere "Aufmerksamkeit" angeblich Schafwolldecken und Teetassen überreicht und die Miete erlassen, doch der bis 2019 übliche feierliche Empfang im Kreml am 9. Mai entfällt ohne weitere Begründung. Einkommensschwache Bürger sollen auf "herrenlosen Parzellen" Kartoffeln anbauen.

"Alles ist durcheinander geraten"

Nur einige skurrile Beispiele von vielen, wie sehr Russland sich inzwischen in seinen eigenen Illusionen "verheddert" hat, die mal mehr, mal weniger Glauben finden. Psychologe Juri Muradjan spricht in der "Gazeta" trickreich von einer "neuen Realität", was den Fürsten Potjomkin sicher schwer beeindruckt hätte. Es werde immer schwerer, Illusionen und Realitäten voneinander zu unterscheiden, so Muradjan: "Interpretationen haben eine besondere emotionale Intensität. Sie haben oft nichts mit dem realen Bild zu tun, können aber trotz der offensichtlichen Voreingenommenheit das Leben realer Menschen beeinflussen."

Illusionen hätten also durchaus reale Wirkungen. "Ich bin mir sicher, dass jeder dafür einen Preis zahlen wird: Sowohl diejenigen, die diese Interpretationen in Umlauf bringen, als auch diejenigen, die an sie glauben", so der Fachmann, der die Nachrichtenlage in seinem Heimatland als "absolutes Chaos" bezeichnet, in dem es mittlerweile schwer falle, den Überblick zu bewahren: "Wir leben bereits in einer Welt, in der alles durcheinander geraten ist. Und das Letzte, was uns helfen wird, uns weiterzuentwickeln, sind Panik und Ablehnung. Wir sind Zeugen der Agonie, in der sich die frühere Welt befindet."

Rat vom österreichischen Klassiker Viktor Frankl

Muradjan empfiehlt seinen Lesern neben dem selbständigen Denken "Entspannung" und "Akzeptanz" der vorgefundenen Verhältnisse. Er selbst halte sich täglich an seine "Aufgabenliste" und konsumiere keine "unnötigen Inhalte". Vielsagend ist sein Verweis auf den österreichischen Psychologie-Kollegen Viktor Frankl (1905 - 1997) und dessen Buch "Trotzdem Ja zum Leben sagen".

Darin arbeitete Frankl seine Erlebnisse als KZ-Häftling auf und gab Ratschläge für das Überleben unter extremen Bedingungen. Muradjan zitiert den Satz: "Alles kann einem Menschen genommen werden, bis auf eines: Die letzte Freiheit eines Menschen besteht darin, seine eigene Einstellung zu allen Umständen zu wählen, seinen eigenen Weg zu wählen."

In der russischen Ausgabe von "Harper´s Bazaar" ist derweil zu lesen, die gegenwärtige Generation sei die erste, die "nicht das geringste Vertrauen in die Zukunft" habe: "Die neue Realität erfordert eine neue Reaktionsschnelligkeit und Flexibilität der Psyche, die es ermöglicht, sich an die neue Welt anzupassen und mitzuhalten. Die meisten Menschen tun sich schwer, mit diesem Tempo schrittzuhalten und fühlen sich ständig gestresst." Wichtig sei es, die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Gegenstand zu konzentrieren: "Wir nehmen die Welt so leichter wahr und das Gehirn muss nicht Unmengen von Informationen verarbeiten."