"Absolute Grausamkeit": Putin steckt Regime-Gegner in die Armee

Um klare Ansagen ist Wladimir Putin nicht verlegen: "Selbstverwirklichung ist unmöglich, ohne den Menschen zu dienen, ohne dem Vaterland zu dienen. Wenn jeder in seinem Bereich, in dem er sich selbst verwirklicht, Erfolge erzielt, besteht darin der Erfolg des ganzen Landes", sagte der Präsident kürzlich bei einem Treffen mit Preisträgern. Und an anderer Stelle, bei einer Begegnung mit den Fraktionsvorsitzenden des Parlaments, drohte er, Russland "habe noch gar nicht richtig angefangen" mit dem Angriffskrieg in der Ukraine: "Sie wollen uns auf dem Schlacht besiegen. Was soll man dazu sagen? Sollen sie es versuchen." Kreml-Sprecher Dmitri Peskow interpretierte dieses Säbelgerassel auch nicht gerade unbescheiden mit den Worten: "Russlands Potenzial ist so groß, dass nur ein unbedeutender Teil davon in der Spezialoperation eingebunden ist."

Mit vergleichsweise hohen Gehältern, aber auch mit massivem Druck, versucht der Kreml die Verluste in der Armee personell auszugleichen und seine großspurigen Ankündigungen wahrzumachen. Stolze 300.000 Rubel pro Monat (knapp 5.000 Euro) werden selbst gesundheitlich untauglichen "Freiwilligen" geboten, meldet das Portal "Currenttime". Der "Einfachheit halber" würden die Werbeoffiziere die Summe allerdings gleich in US-Dollar nennen. Das russische Durchschnittseinkommen liegt derzeit bei rund 1.000 Euro, Tendenz stark fallend. Die "Grundausbildung" für die Rekruten soll "drei bis sieben Tage" dauern, dann müssen sie an die Front.

Privatarmee "Wagner" lockt Häftlinge

Während der Kreml mit solchen Methoden, die als "verdeckte Mobilisierung" gewertet werden, nur mäßig erfolgreich ist, stockt er die Truppen offenbar mit Gefängnisinsassen und Regimegegnern auf. Junge Häftlinge wurden von der Privatarmee "Wagner" angesprochen und mit dem Versprechen gelockt, sie wären nach sechs Monaten Frontdienst frei und bekämen Arbeit. Der Vertrag sei "mündlich", hieß es beim Investigativ-Portal "Istories".

Der prominente Eishockey-Spieler des armeeeigenen Clubs CSKA Moskau, Iwan Fedorow (25), immerhin Nationaltorwart, der mit der Silbermedaille von den Olympischen Spielen in Peking kam, wurde gegen seinen Willen zum Wehrdienst gezogen. Grund dafür: Der Sportler hatte einen Vertrag bei dem amerikanischen Club "Philadelphia Flyers" unterschrieben und wollte Russland verlassen. Sein alter Vertrag beim CSKA Moskau lief zum 30. April aus.

"Ich plane im Juli umzuziehen"

Fedorow sagte noch Ende Mai: "Die Verhandlungen verliefen gut. Ich plane im Juli umzuziehen. Zu diesem Zeitpunkt wird alles bereit sein. Habe ich Angst, CSKA zu verlassen? Es geht nicht um Angst. Natürlich habe ich eine gewisse Verantwortung gegenüber CSKA, aber auch gegenüber meinem früheren Verein Traktor Tscheljabinsk. Sie haben mir viel gegeben. Wenn ich zurückkehre, hoffe ich, dass sie bereit sind, mich wieder zu treffen."

Doch dazu wird es nicht kommen: Am 30. Juni wurde er von der Militärstaatsanwaltschaft zur Festnahme ausgeschrieben. Angeblich beabsichtige er, sich der Wehrpflicht zu entziehen. Darauf stehen zwei Jahre Gefängnis. Mit großem Brimborium - die Kripo fuhr in mehreren Einsatzwagen an drei Adressen gleichzeitig vor - wurde der Spieler schließlich tags darauf festgesetzt, vorgeführt und unmittelbar danach wegen "Krankheit" in eine Klinik gefahren, wo nach Angaben der kremlkritischen "Nowaya Gazeta" drei Autos der Feldjäger Wache hielten.

Dienst in der Arktis angekündigt

Putin-Fans triumphierten per Nachrichtenagentur TASS, hoffentlich werde Fedorow gleich auf die abgelegene arktische Insel Nowaja Semlja verbannt. Dorthin wurde im Dezember 2019 auch Ruslan Schaweddinow, ein Mitarbeiter des Regimekritikers Alexei Nawalny zum Wehrdienst geschickt, nach eigener Aussage "270 Kilometer von der nächst gelegenen Zivilisation" entfernt, mit ganzen vier Kameraden. Einstweilen ist Fedorow allerdings nicht dort, sondern beim 907. Ausbildungszentrum der Marine in Sewerodwinsk untergebracht.

"Das ist von Anfang bis Ende illegal", behauptet sein Anwalt Alexei Ponomarew. Kein Arzt habe den Eishockey-Star gemustert, wie gesetzlich vorgeschrieben. Außerdem gibt es in Russland ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung. Allgemein wird der Umgang mit Fedorow als "Rache" des Kreml gewertet, zumal es mehrere weitere Fälle gibt, die "Nowaya Gazeta" dokumentiert.

"Zugang zur Justiz ist Grundrecht"

Anwalt Alexander Peredruk nennt die Einschüchterungsstrategie des Kreml illegal und spricht von "absoluter Grausamkeit". Das alles erinnere eher an eine "Razzia", denn Wehrpflichtigen stünde eigentlich der Rechtsweg gegen Entscheidungen der Musterungsbehörde offen: "Der Zugang zur Justiz ist ein Grundrecht, das alle anderen verfassungsmäßigen Menschenrechte garantiert."

Der Fall ist auch deshalb bemerkenswert, weil fast wöchentlich Korruptionsfälle aufgedeckt werden, wonach einflussreiche Offiziere gegen Geldzahlungen jederzeit bereit sind, eine Musterung zurückzustellen und andere Wohltaten zu verteilen. Reiche Russen dienen selten in der Armee.

Ausgerechnet der Militärkommissar auf der Krim, Juri Lymar, wird aktuell verdächtigt, diesbezüglich Bestechungsgelder angenommen zu haben. Zuvor war in Moskau der Ex-Chef der Funker, General Andrei Koban, wegen Korruption festgenommen worden, in St. Petersburg wurden sogar drei hochrangige Sicherheitsleute wegen "Amtsmissbrauch" dem Haftrichter vorgeführt. Sie alle sollen bereit gewesen sein, gegen Zahlungen in eine luxuriöse "Kaffee-Kasse" Entscheidungen zu manipulieren.