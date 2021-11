Absolute Freundschaft: Regisseur Hans Steinbichler über "Hannes"

Ein Traum, der sich in einen Alptraum verkehrt: Die gemeinsamen Reisepläne von Moritz und Hannes, Freunde von Kindesbeinen an, zerschlagen sich brutal, als Hannes auf einer Motorradtour in den Alpen schwer verunglückt.

Statt ans andere Ende der Welt führt der Weg in Krankenhaus, wo Hannes im Koma liegt. Moritz macht sich derweil schwere Vorwürfe, weil es seine alte Maschine war, mit der Hannes den Unfall hatte.

"Für mich ist Hannes vor allem eine Freundschaftsgeschichte", sagt Regisseur Hans Steinbichler im BR-Interview. Die Geschichte von Rita Falk habe ihn auch deshalb so berührt, weil er selbst als junger Mann auf dem Dorf eine "absolute Freundschaft" hatte.

Jugend auf dem Land

Absolute Freundschaft bedeutet für den Regisseur "einen Freund zu haben, der wichtiger ist als die Mädchen, die Eltern, die ganze Welt." So eine Figur habe er in Falks Protagonisten Moritz entdeckt.

Überhaupt konnte Steinbichler sich in dem Stoff gut wiederfinden, sah einige Bezüge zu seiner eigenen Jugend: "Ich kann mich an eine Jugend in meinem Dorf erinnern, wo so unglaubliche Dinge passierten, weil wir nicht unter Aufsicht waren. Das heißt: Ich kenne solche Geschichten zu Genüge und ich kenne vom Land auch die vielen Opfer, die solche Geschichten nach sich ziehen."