Absolut diskret: So entlarvt Böhmermann Wikipedia-Manipulationen

Als Beispiel nannte Böhmermann den Namensartikel des CDU-Politikers Olav Gutting (Bruchsal-Schwetzingen), der wegen dubioser Verbindungen nach Aserbaidschan seit März ins Gerede gekommen war, zumal er Selfies mit dem dortigen Machthaber İlham Əliyev knipste. Nichts davon finde sich allerdings bei Wikipedia erwähnt – der Politiker selbst habe dort vermerkt, dass die abträglichen Berichte „nicht der Wahrheit entsprächen“ und dabei als Quelle seine eigene Homepage angegeben. Auch die grüne Bundestagsabgeordnete Margit Stumpp (Aalen-Heidenheim) habe wohl sehr eifrig ihren eigenen Wikipedia-Artikel bearbeitet und in diesem Zusammenhang ihre „digitale“ Kompetenz betont: „Die Wikipedia-Artikel von 87 Abgeordneten des Deutschen Bundestages haben in etwa die Qualität der Masterarbeit von Franziska Giffey“, so Böhmermann: Platz eins gehe dabei an Reginald Hanke von der thüringischen FDP (Saalfeld-Rudolstadt).

Für achtzig Euro Manipulation?

Böhmermann legte nahe, dass „Nazis“ und PR-Agenturen gleichermaßen daran interessiert seien, Wikipedia in ihrem Sinne zu beeinflussen. Die Berliner Firma „WikiManufaktur“ etwa werbe mit der Botschaft: „Wir garantieren Ihnen absolute Diskretion. Wir wissen, dass in der Öffentlichkeit immer noch große Vorbehalte gegen etwaige ‚Manipulationen‘ der Wikipedia bestehen.“ Schon für achtzig Euro könnten Kleinparteien dafür sorgen, dass Wikipedia-Inhalte aufgehübscht würden, so Böhmermann. Und der einstige Wikipedia-Funktionär Olaf Kosinsky, der 507 Artikel über Bundestagsabgeordnete verfasst haben soll und bekannt wurde, weil er lizenzfreie Fotos von Politikern für das Online-Lexikon anfertigte, habe vor fünf Monaten die Agentur Piwac für „Politisches Wikipedia Mentoring“ gegründet und stelle sein Wissen ebenfalls zahlungsbereiten Kunden zur Verfügung.