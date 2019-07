Abschluss des Kissinger Sommers: Mehr Besucher als im Vorjahr

Das Abschlusskonzert fand im Regentenbau in Bad Kissingen statt. Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen trat zusammen mit ihrem Chefdirigenten Paavo Järvi und dem Chor des Bayerischen Rundfunks auf. Zu den gefeierten Solisten des Abends zählten die Sopranistinnen Valentina Farcas und Julia Lezhneva. Letztere hatte den Kissinger Sommer in diesem Jahr als "Artist in Residence" begleitet.

Sopranistin Lezhneva will wiederkommen

Lezhneva sagte am Rande des Abschlussempfangs, dass sie sich während der Festivalwochen in Bad Kissingen verliebt habe. Sie vermisse die Stadt schon jetzt und hoffe, wiederzukommen. Unter den Veranstaltern gab es am Ende ausnahmslos glückliche Gesichter. Von "zauberhaften Wochen", die viel zu schnell vergangenen seien, sprach Oberbürgermeister Kay Blankenburg.