Abschiedskonzert von Windsbacher Knabenchor-Leiter Lehmann

Der künstlerische Leiter des Windsbacher Knabenchors, Martin Lehmann, verabschiedet sich am Abend mit einem letzten Konzert in der Nürnberger Meistersingerhalle. Aufgeführt wird am Abend "Elias", ein Oratorium von Felix Mendelssohn Bartholdy.

Kreuzkantor in Dresden

Zehn Jahre stand Lehmann dem Knabenchor vor, im August wechselt Lehmann als Kreuzkantor nach Dresden, heißt es von den Windsbachern. Er ist damit Nachfolger von Roderich Kreile, der nach 26 Jahren in den Ruhestand geht.

Zurück zu den musikalischen Wurzeln

Der 49-Jährige kehrt damit an den Ort seiner musikalischen Ausbildung zurück: An der Dresdner Musikhochschule Carl Maria von Weber studierte Lehmann Chorleitung. Sein persönliches Anliegen sei es, jungen Menschen die Begegnung mit Musik in ihrer ganzen Vielfalt zu ermöglichen und ihnen damit bleibende Werte zu vermitteln, heißt es über Lehmann auf der Homepage des Knabenchors. So leitete er von 2001 bis 2011 bereits verschiedene Chöre junger Menschen: Unter anderem den Kinder- und Mädchenchor der Stadt Leipzig und den Knabenchor "Wuppertaler Kurrende".

Ab September leitet Ludwig Böhme den Knabenchor

Ab 1. September übernimmt Ludwig Böhme die Leitung des Knabenchors. Der Leipziger hatte sich gegen drei weitere Kandidaten für den Posten des künstlerischen Leiters durchgesetzt. "Ich freue mich sehr über die neue, großartige Aufgabe und habe großen Respekt vor der beeindruckenden Arbeit meines Vorgängers Martin Lehmann", sagte Böhme damals. Er wolle sich mit Leidenschaft und Gründlichkeit für den Chor, seine Klasse und natürlich für das Wohl der Sänger einsetzen und den Chor in eine gute Zukunft begleiten.