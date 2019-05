Es soll ein schlicht gehaltener Wortgottesdienst in der katholischen Jesuitenkirche St. Michael in der Münchner Altstadt werden. Familie, Freunde und Weggefährten nehmen heute um zwölf Uhr auf einer öffentlichen Trauerzeremonie Abschied von der verstorbenen Schauspielerin Hannelore Elsner. Sie war überraschend schwer erkrankt und am Ostersonntag im Alter von 76 Jahren gestorben, wie ihr Anwalt am 23. April mitgeteilt hatte.

Prominente Trauerredner

Trauerreden werden von der Autorin und Filmregisseurin Doris Dörrie und der Schauspielerin Iris Berben erwartet. Der Pianist Sebastian Knauer, der Elsner auf vielen ihrer Lesungen begleitet hatte, wird die Feier mit Lieblingsstücken der Verstorbenen untermalen, darunter Bach, Mozart und Bernstein. Zum Abschluss wird die Münchner Pop-Sängerin Shary Osman "Hallelujah" von Leonhard Cohen singen. Das Gedenken werde allgemein zugänglich sein. Die Beisetzung finde allerdings im kleinen Kreis unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt – auch der Ort von Elsners Grab soll geheim bleiben.

Eine der letzten großen Schauspieldiven Deutschlands

Hannelore Elsner gehörte zu den wichtigsten und beliebtesten Schauspielerinnen des deutschen Film- und Fernsehgeschäfts. Ihre Karriere hatte bereits im Alter von 16 Jahren begonnen, als sie ein Regisseur bei einem Spaziergang in München entdeckte. Im Laufe ihrer Karriere war sie in mehr als 200 Fernseh- und Kinofilmen zu sehen und trat in renommierten Schauspielhäusern wie den Münchner Kammerspielen auf.

Erfolgreich und preisgekrönt

Elsner galt als eine der großen deutschen Schauspieldiven und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Filmpreis, dem Bayerischen Filmpreis und dem Grimme-Preis. Besonders bekannt war sie für ihre Rolle in der ARD-Krimiserie "Die Kommissarin", in der sie zwölf Jahre lang als Kriminalhauptkommissarin Lea Sommer ermittelte. Zuletzt war sie im Kinofilm "Kirschblüten und Dämonen" zu sehen.

Elsners letzter Film am 8. Juni im Ersten

Am achten Juni läuft im Ersten einer von Elsners letzten Filmen: Die ARD-Komödie "Club der einsamen Herzen", in der sie gemeinsam mit Uschi Glas und Jutta Speidel auftritt. Die Schauspielerin engagierte sich auch gesellschaftspolitisch, etwa in einem Förderverein gegen das Vergessen des Holocausts. Zuletzt lebte sie in Frankfurt am Main.