Abschied vom Spielevater: "Catan"-Erfinder Klaus Teuber ist tot

Teuber sei am 1. April im Alter von 70 Jahren "nach kurzer und schwerer Krankheit" gestorben, teilten die Catan GmbH und der Kosmos-Verlag mit. Bis zuletzt habe er am dritten Band seiner zum bekanntesten Spiel passenden "Catan"-Romantrilogie gearbeitet.

Mit "Catan" ins Spiele-Pantheon

Mit "Catan" hatte Klaus Teuber ein Spiele-Universum erschaffen, "Die Siedler von Catan" ist seit seinem erscheinen 1995 eines der erfolgreichsten Brettspiele geworden, es wurde in mehr als 40 Sprachen übersetzt, in über 70 Ländern wird es verkauft und ist damit eines der erfolgreichsten Brettspiele aus Deutschland. 2002 gründete Teuber zusammen mit seiner Frau und seinen Söhnen eigens die Catan GmbH, mit der er seine Spiele vermarktete.

Regelmäßig finden auch "Catan"-Weltmeisterschaften statt – Menschen aus Dutzenden Ländern reisen dann an, um sich in dem Spiele-Klassiker zu messen. Auf einem dieser Events trat Teuber schon Mal selbst an. Gegen den ehemaligen Handball-Spieler Stefan Kretzschmar verlor er 2010 – allerdings außer Konkurrenz.

Der Sog des Spielemachens

Teubers Start ins Berufsleben war alles andere als verspielt gewesen: Nach Abitur und Wehrdienst studierte er zunächst Chemie und stieg dann in das Dentallabor seines Vaters ein. Als Ausgleich zum stressigen Berufsalltag begann er dann Anfang der 1980er Jahre, Spiele zu entwickeln, eine Leidenschaft, die – wie könnte es anders sein – in Teubers Kindheit wurzelte. Im Alter von elf Jahren soll ihn das Spiel "Römer gegen Karthager" inspiriert haben.

"Das Gefühl, etwas zu schaffen, habe ich erst beim Spielemachen gehabt", sagte Teuber vor mehr als 20 Jahren, "das ist wie ein Sog, immer toller, immer weiter". Das Spieleentwickeln gebe ihm "viel Glück" und mache ihm Freude. Sein Leben ging Teuber freilich gar nicht spielerisch an, Verträumtheit war ihm bei aller Phantasie fremd. So arbeitete er auch nach seinen ersten Spiele-Entwicklungen noch weiter als Zahntechnikermeister. "Ich wollte mir erst die finanzielle Sicherheit schaffen, um weiter die Spiele machen zu können, die mir Spaß machen", erklärte er einmal.

Eine feste Größe beim "Spiel des Jahres"

Dabei war Teuber gleich mit seinem ersten Spiel 1988 ein großer Erfolg gelungen – wie so oft bei ihm, inspiriert von der Historie: "Barbarossa und die Rätselmeister" wurde als Spiel des Jahres ausgezeichnet. Mehrfach gewann er später noch diese Auszeichnung, natürlich auch 1995 mit "Die Siedler von Catan". Erst nach diesem Erfolg konzentrierte sich Teuber vollends auf die Spielewelt und wurde 1999 hauptberuflicher Spieleentwickler.

Teuber: Spielen gehört zum Leben wie Geburt und Tod

"Mit seinen vielen preisgekrönten Spielen hat er Millionen von Menschen auf der ganzen Welt begeistert", teilte Teubers Verlag nun zu seinem Tod mit. Für Teuber hatte das Spielen zum Menschen gehört wie Geburt und Tod. "Diejenigen, für die diese Facette angeblich keine Bedeutung hat, spielen oft mit Geld und Menschen", sagte er.

Schon in der Steinzeit seien Spiel, Tanz und Theater unverzichtbarer Bestandteil des Lebens gewesen – und seien bis heute "immer auch ein Stück Transzendenz". Es gehe um Toleranz, das Akzeptieren von Regeln, die Bewältigung von Niederlagen. Er erfahre beim Spiel "mehr über meine Mitmenschen als durch jahrelangen Small Talk". Klaus Teuber hinterlässt seine Ehefrau Claudia und drei Kinder.

