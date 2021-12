Abschied eines Anchorman: Claus Kleber verlässt "heute journal"

Die Grenze zwischen Journalismus und Aktivismus

Welche Worte Claus Kleber heute Abend wählen wird, darauf wartet Fernseh-Deutschland gespannt. Andernorts hat er sie bereits, befragt von Cordt Schnibben, gefunden. In der Hamburger "Zeit" holt Kleber zu einer großen Bestandsaufnahme des Journalismus aus. Er erinnert an den alten, oft zitierten Lehrsatz des ARD-Tagesthemen-Urgesteins Hanns Joachim Friedrichs, der in seinem Büro hängt: "Ein guter Journalist soll sich nicht gemein machen, auch nicht mit einer guten Sache." In seinem großen Abschieds-Interview (ebenfalls mit Cordt Schnibben 1995 im "Spiegel") hatte Friedrichs das so erläutert: "Das hab' ich in meinen fünf Jahren bei der BBC in London gelernt: Distanz halten, sich nicht gemein machen mit einer Sache, auch nicht mit einer guten, nicht in öffentliche Betroffenheit versinken, im Umgang mit Katastrophen cool bleiben, ohne kalt zu sein. Nur so schaffst du es, dass die Zuschauer dir vertrauen, dich zu einem Familienmitglied machen, dich jeden Abend einschalten und dir zuhören."

Für Kleber ist Friedrichs' Mahnung "ein permanentes Warnsignal, die Grenze zwischen Journalismus und Aktivismus zu beachten". Seine Maxime sei daher stets gewesen, "dass die Zuschauer bis zum Ende der Sendung nicht wirklich wissen, was ich persönlich meine". Irgendeiner Form von "Ideologie" zu folgen, führe auf Abwege: "Ideologie vergiftet den Journalismus". Sätze, den anderen ins Stammbuch geschrieben. Gefolgt vom Appell, "den Informations- und Nachrichtenauftrag noch ernster zu nehmen, mehr Ressourcen reinzustecken".

Rüge für die eigene Zunft

Gut gebrüllt, Löwe, heißt es in William Shakespeares "Sommernachtstraum". Man rätselt allerdings schon, warum Cordt Schnibben Claus Kleber in seinem großen Abschieds-Interview nicht eine einzige kritische Frage zu den in der Vergangenheit zum Beispiel im NDR-Medienmagazin "Zapp" problematisierten Nebeneinkünften Klebers als Vortragsreisender stellt. Sagen wir es so: Die Überschrift "Nehme da stets eine Menge mit" über einen Auftritt Klebers in der Sparkasse Rhein-Haardt hatte die "Rheinpfalz" am 7. April 2018 gut gewählt.

Gern hätte man auch mal etwas gehört über Klebers eigene Aktivität in den Selbstdarstellungsforen der sozialen Medien. Auf Twitter folgen seinem Account ("Whatever happens here, I'm the only 1 to blame 4 it") immerhin über 384.000 Menschen. Auch das bringt Verantwortung mit sich, weil gerade auf diesen Kanälen oft weniger bedacht und impulsiver, nicht selten aggressiver formuliert wird als in einem Nachrichtenjournal. Stattdessen wird etwas wohlfeil die eigene Zunft gerügt und sehr pauschal den klassischen Medien die Schuld am Aufstieg von Donald Trump, Boris Johnson und der AfD zugewiesen: "Ich glaube, dass es eine große Gruppe von Menschen gab und gibt, die sich in den Medien nicht mehr vertreten sehen – Menschen mit einem konservativen Wertekostüm in Religion, Familie, Nation."

Die Utopie einer "redaktionellen Gesellschaft"?

Doch stimmt diese Einschätzung? Verdankt sich der Aufstieg der Populisten nicht vielmehr dem Siegeszug der zahlreichen reichweitenstarken sogenannten "alternativen Medien" und weniger dem Versagen der althergebrachten wie Fernsehen und Radio? Kleber beklagt weiter, "dass der journalistische Konsens die Oberhand gewonnen hat. In der Redaktion haben wir jeden Tag strittige Debatten, trotzdem machen wir Sendungen, die den Zuschauern nicht das Gefühl geben, dass dort Meinungen aufeinanderstoßen. Selbst die Kommentare im Öffentlich-Rechtlichen sind oft eher Besinnungsaufsätze."

Den Charakter eines Besinnungsaufsatzes nimmt jedoch das wohlwollende "Zeit"-Interview mit dem einst in "Switch Reloaded" (zusammen mit seiner Kollegin Gundula Gause) großartig parodierten Meister der schrägen Kopfhaltung selbst immer wieder an. Etwa dann, wenn Kleber im Rückgriff auf einen Begriff des Medienwissenschaftlers Bernhard Pörksen feststellt: "Wir sind Staatsbürger einer redaktionellen Gesellschaft, die sich kompetent durch den Dschungel von Information und Desinformation manövrieren müssen." Ob sich viele Leserinnen und Leser der "Zeit" der von Pörksen 2018 dortselbst formulierten "Utopie einer redaktionellen Gesellschaft" anschließen wollen? Gilt jetzt wirklich "Alle müssen Journalisten sein" (Pörksen)? Oder stiehlt sich, wer die "redaktionelle Gesellschaft" zum Ideal erklärt, nicht seinerseits klammheimlich aus der journalistischen Verantwortung? Gehört die Recherche, der Faktencheck nicht zum journalistischen Handwerk, das Kleber hier beschwört? Der Großteil der Bevölkerung dürfte kaum die Zeit finden, die von den verschiedensten Medien verbreiteten Informationen noch einmal eingehend auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen. Man ist schließlich nicht umsonst Schleusenwärter – gate-keeper – in der von Claus Kleber abermals so genannten "Informationsflut".