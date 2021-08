Abriss in Hollywood: Warum weiße Elefanten weichen müssen

Ihm war nichts gigantisch genug: In den Frühzeiten Hollywoods sorgte der Regisseur und Produzent D.W. Griffith mit seinen mehrstündigen Geschichts-Epen für Furore. 1915 inszenierte er den Publikumserfolg "Geburt einer Nation", einen Monumentalstreifen, in dem der rassistische und rechtsextreme Ku-Klux-Klan verherrlicht wurde. Ein Jahr später entführte Griffith sein Publikum mit "Intoleranz" ins babylonische Altertum und ließ den legendären Herrscher Belsazar vor exotischen Elefanten-Säulen und anderem bizarren Zierrat auftreten.

Dekorteile einer politisch zweifelhaften Hollywood-Ära

An diese Ära erinnerten bis vor Kurzem die überdimensionalen Kulissen des Einkaufszentrums Hollywood & Highland, wo auch alljährlich die Oscar-Zeremonie stattfindet. Jetzt wurden die mesopotamischen Fiberglas-Dekorteile in aller Stille während der Nacht abgebaut, angeblich, damit die Passanten nicht durch herabfallende Trümmerteile gefährdet wurden. Die Eigentümer des Geländes investieren 100 Millionen Dollar in eine Generalsanierung und wollen sich nach eigener Aussage vom so altertümlichen wie politisch zweifelhaften Hollywood-Stil der Stummfilmzeit verabschieden.

David Wark Griffith, der 1948 verstorbene Sohn eines Südstaaten-Obersten, musste sich ungeachtet seines finanziellen Erfolgs schon zu Lebzeiten heftiger Angriffe erwehren. Für manchen Filmfan wird der "Alte Süden" in "Geburt einer Nation" viel zu unkritisch als Opfer des amerikanischen Bürgerkriegs hingestellt. Während die Schwarzen von Griffith als grundsätzlich "minderwertig" bezeichnet werden, hat er ein Herz für Sklavenhalter, so dass der Ku-Klux-Klan das Werk bis heute als Propaganda-Instrument einsetzen soll. Die Bürgerrechtsbewegung NAACP nannte "Geburt einer Nation" denn auch "drei Meilen Dreck". Griffith war über seine Gegner so empört, dass er prompt ein Jahr später mit "Intoleranz" einen weiteren dreistündigen Monumentalfilm drehte, in dem er anekdotenhaft einige Fälle von mangelndem Respekt im Lauf der Weltgeschichte vorführte, von den Babyloniern bis zum damals noch tobenden Ersten Weltkrieg.