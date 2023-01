Abriss des Jahres? Das Verdi-Ferienheim am Kochelsee

Der Architekt plante das Gebäude, das 1930 fertiggestellt wurde, als Ferienheim des Deutschen Gewerkschaftsbundes – für Arbeiter, Beamte und Angestellte. In der Zeit des Nationalsozialismus zog die Gebirgs-Motorsportschule ein, danach bekam die Gewerkschaft das Gebäude zurück. So wurde es zu deren Erholungs- und Bildungseinrichtung. Später dann wurde das Ferienheim geschlossen, an einen Investor verkauft – und eben letztes Jahr abgerissen…

Alle Rettungsversuche halfen nichts

Die Bagger hätten nie kommen dürfen – mit dem Verdi-Heim am Kochelsee ist ein architektonisches Juwel der frühen bayerischen Moderne verschwunden. Das empfanden so auch der Münchner Architekturprofessor Florian Nagler, der ehemalige BR-Dokumentarfilmer und Architekturexperte Dieter Wieland sowie der bayerische Architekturhistoriker Winfried Nerdinger. Sie alle intervenierten – ohne Erfolg.

Der Weilheimer Architekt Heiko Folkerts reichte zusammen mit anderen sogar eine Petition im Bayerischen Landtag ein. Auch er konnte das Gebäude nicht retten, das einzigartig war: "Ja eben, diese Mischung aus einem frühem Bauhaus-Pultdach, das so geschwungen war, und so ein paar Feldsteinen", sagt er – "das war eine ganz musikalische Interpretation des Bauhauses. Das ist unwiederbringlich, diese Mischung aus Seeufer, Ausblick und dieser Architektur."

Haben die Denkmalschützer versagt?

Das Verdi-Heim gehört, inspiriert vom "Tor des Jahres" im Fußball, jetzt zu den zwölf Objekten, die vom Verband der bayerischen Heimatpfleger nominiert sind für die noch bis zum 9. Januar laufende Wahl zum "Abriss des Jahres". Der Grundeigentümer, ein Immobilieninvestor aus Straubing, wird auf die Fläche vermutlich ein Hotel bauen, heißt es.

Hinter vorgehaltener Hand sagen viele, dass das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege versagt habe. Derweil gehen die Abrisse weiter. Gerade wurde das identitätsstiftende Kaufhaus Hohenleitner in Garmisch dem Boden gleichgemacht; aktuell gefährdet ist die eigentlich denkmalgeschützte Künstlervilla Schuster-Woldan bei Garmisch-Partenkirchen.